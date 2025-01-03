Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Після Німеччини Маск взявся за Британію: закликає до виборів

 

Американський мільярдер Ілон Маск, який є близьким соратником обраного президента США Дональда Трампа, закликав провести нові вибори у Великобританії.

"У Британії повинні бути призначені нові вибори", - написав Маск у своїй соціальній мережі X у четвер, 2 січня.

Він піддав критиці прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера за його роботу на посаді головного державного обвинувача Королівської прокурорської служби. "У Великобританії серйозні злочини, такі як зґвалтування, вимагають схвалення Королівської прокурорської служби для того, щоб поліція могла пред'явити обвинувачення підозрюваним. Хто очолював КПС, коли бандам ґвалтівників дозволялося експлуатувати молодих дівчат безкарно? Кір Стармер, 2008-2013", - написав Маск.

Мільярдер також закликав звільнити британського ультраправого діяча Томмі Робінсона, який висвітлював скандали, пов'язані з бандами педофілів у містах північної Англії, назвавши того "політичним в'язнем", хоча навіть підтримувана Маском ультраправа партіїя Reform UK дистанціюється від Робінсона.

Втручання Ілона Маска у передвиборну кампанію в Німеччині

У листопаді Маск обізвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "дурнем" і висловив упевненість, що на парламентських виборах у лютому того змістять з посади. Він неодноразово публічно висловлювався на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". "Лише АдН може врятувати Німеччину", - заявляв Маск.

У грудні Маск написав гостьову колонку для німецького видання Welt am Sonntag, у якій дорікнув, що економіка ФРН "загрузла в бюрократії та задушливих правилах", розкритикував міграційну та енергетичну політику влади Німеччини та назвав обіцянки АдН відповіддю на всі перелічені проблеми.

У Новий рік Маск назвав президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра "антидемократичним тираном" і заявив, що АдН "здобуде епічну перемогу" на виборах до Бундестагу 23 лютого.

Маск - засновник електромобілебудівної компанії Tesla та приватної космічної компанії SpaceX. Він матиме посаду в майбутній адміністрації Трампа: очолить нову структуру в американському уряді - департамент ефективності.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0385
  0,0660
 0,16
EUR
 1
 43,3753
  0,2299
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7320  0,12 0,30 42,4488  0,06 0,15
EUR 43,4840  0,00 0,00 44,3096  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,05 0,12 42,0400  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес