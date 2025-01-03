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АНАЛІТИКА

Оператор мережі Фінляндії домагається арешту танкера, який пошкодив її кабель звʼязку

 

Національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid подав до суду клопотання про арешт танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні кількох кабелів звʼязку у Балтійському морі.

Про це Fingrid заявив у четвер, 2 січня, повідомляє "Європейська правда".

Оператор заявив, що подав до Окружного суду Гельсінкі заяву "про арешт судна Eagle S для забезпечення позову про відшкодування збитків, пов'язаних з виходом з ладу з'єднання EstLink 2".

Цей кабель, що сполучає Фінляндію та Естонію, був пошкоджений 25 грудня разом із чотирма телекомунікаційними лініями.

Наступного дня фінська влада піднялася на борт танкера Eagle S, який перевозив російську нафту, за підозрою в тому, що він спричинив пошкодження, тягнучи якір по дну Балтійського моря.

Зазначимо, що Eagle S уже перебуває під арештом після того, як Центральна кримінальна поліція Фінляндії заарештувала судно в межах кримінального розслідування про пошкодження кабелів.

Представник компанії - власника судна подав апеляцію на це рішення, яке розглянуть у пʼятницю, 3 січня.

Заява Fingrid стосується арешту за іншою, цивільною справою про відшкодування збитків і не повʼязана з кримінальним розслідуванням.
 

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