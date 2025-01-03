Фінансові новини
- |
- 03.01.25
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оператор мережі Фінляндії домагається арешту танкера, який пошкодив її кабель звʼязку
23:44 02.01.2025 |
Національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid подав до суду клопотання про арешт танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні кількох кабелів звʼязку у Балтійському морі.
Про це Fingrid заявив у четвер, 2 січня, повідомляє "Європейська правда".
Оператор заявив, що подав до Окружного суду Гельсінкі заяву "про арешт судна Eagle S для забезпечення позову про відшкодування збитків, пов'язаних з виходом з ладу з'єднання EstLink 2".
Цей кабель, що сполучає Фінляндію та Естонію, був пошкоджений 25 грудня разом із чотирма телекомунікаційними лініями.
Наступного дня фінська влада піднялася на борт танкера Eagle S, який перевозив російську нафту, за підозрою в тому, що він спричинив пошкодження, тягнучи якір по дну Балтійського моря.
Зазначимо, що Eagle S уже перебуває під арештом після того, як Центральна кримінальна поліція Фінляндії заарештувала судно в межах кримінального розслідування про пошкодження кабелів.
Представник компанії - власника судна подав апеляцію на це рішення, яке розглянуть у пʼятницю, 3 січня.
Заява Fingrid стосується арешту за іншою, цивільною справою про відшкодування збитків і не повʼязана з кримінальним розслідуванням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Після Німеччини Маск взявся за Британію: закликає до виборів
|Оператор мережі Фінляндії домагається арешту танкера, який пошкодив її кабель звʼязку
|Авіакомпанії Китаю уникають польотів над РФ після авіакатастрофи у Казахстані, - ЗМІ
|Росія почала застосовувати касетні боєприпаси для ударів по енергосистемі - Галущенко
|Євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові - президент Санду
|ЄС став найбільшим фінансовим донором України у 2024 році
Бізнес
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)
|В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
|Google Gemini тепер може відповідати на питання про вміст PDF-файлів
|LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+