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АНАЛІТИКА

Євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові - президент Санду

 

Євро з 2 січня 2025 року стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові, заявила президент країни Мая Санду.

"Оскільки понад 60% нашої торгівлі і 70% грошових переказів здійснюються в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв'язки з ЄС, забезпечуючи більшу стабільність і передбачуваність для всіх жителів Молдови", - написала вона в соцмережі X.

Згідно з даними на сайті Нацбанку Молдови, офіційний курс молдовського лея (MDL) до євро в четвер становить 19,1559 MDL/EUR1, до долара 18,4050 MDL/$1. За минулий рік офіційний курс молдовського лея до євро зміцнився на 1,04%, тоді як до долара ослаб на 5,74%.

Національний банк України наприкінці листопада 2024 року повідомив, що готує до ухвалення рішення щодо запровадження нового бенчмарка - довідкового курсу гривні до євро станом на 12:00, який розраховуватиметься шляхом перемноження довідкового курсу долара і середнього значення котирувань BFIX долар США/євро, розрахованого з 10:30 до 12:00.

Раніше, наприкінці серпня, Нацбанк вказував, що валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсотвірної валюти, однак водночас у сегменті операцій банків із клієнтами частка угод у євро в загальному обсязі має тенденцію до зростання.

"Зокрема, за угодами з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод у євро залишається понад 40%", - йшлося в документі.

Наразі індикаторами валютного ринку в Україні є офіційний курс гривні до іноземних валют, облікова ціна банківських металів і довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Молдова
 

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