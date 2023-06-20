Фінансові новини
- |
- 20.06.23
- |
- 18:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ООН ухвалила історичну угоду про захист Світового океану
13:09 20.06.2023 |
Після майже двадцяти років перемовин у понеділок, 19 червня, 193 країни-члени Організації об'єднаних націй (ООН) ухвалили першу в історії угоду, яка захищає морське біорізноманіття у районах поза національної юрисдикції, повідомляється
на сайті ООН. Під дію документа підпадають понад дві третини Світового океану.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш назвав ухвалення даного документа "історичним досягненням". "Наш океан під загрозою. Але Договір про захист біологічного різноманіття у відкритому морі за межами національної юрисдикції дає океану шанс на боротьбу. Це історичне досягнення є прикладом того, як глобальні загрози долаються глобальними діями", - написав він у Twitter.
Чому це важливо для світу
Як зазначається в заяві ООН, угода значно зміцнює правову базу для захисту двох третин акваторії Світового океану. Зокрема, вона встановлює необхідні рамки для міжнародної та міжвідомчої співпраці з освоєння океану та його ресурсів.
Також угода покладає відповідальність на тих, хто забруднює океан, і встановлює механізми для вирішення можливих суперечок. Відповідно до її положень, під час будь-якої планової діяльності у водах за межами національної юрисдикції сторони зобов'язані оцінювати потенційний вплив своїх дій на довкілля.
Окрім того, зважаючи на глобальне потепління, документ пропонує комплексний підхід до управління океаном та підвищення сталості його екосистем.
Ще однією причиною важливості цієї угоди є пластик. "Згідно з останнім звітом про Цілі сталого розвитку, 2021 року у Світовий океан потрапило понад 17 мільйонів метричних тонн пластику, що становить 85 відсотків морського сміття. За прогнозами, до 2040 року цей показник подвоюватиметься або потроюватиметься щороку. Якщо не вжити заходів, до 2050 року пластику в морі може бути більше, ніж риби", - йдеться у заяві.
Також угода передбачає розширення міжнародної співпраці для боротьби з надмірним виловом риби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
ТОП-НОВИНИ
|Повернення довоєнного податкового режиму. У Раді назвали правки до другого читання
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
|Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні
|Допомогу для відновлення України потрібно надавати ефективно, поспіх не завжди корисний - глава британського МЗС
|Євросоюз встановить Україні «маяки» для отримання фінансової допомоги
|Брюссель вважає, що Грузія виконала 3 з 12 рекомендацій для статусу кандидата
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
|Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи
Бізнес
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
|У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»
|Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra