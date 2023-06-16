Фінансові новини
- |
- 16.06.23
- |
- 11:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Санкції проти нафти РФ у довгостроковій перспективі завдадуть їй ще більше шкоди, - США
09:53 16.06.2023 |
Зміни в порядку оподаткування продажів нафти в РФ були викликані західними санкціями щодо Кремля через його війну проти України. У довгостроковій перспективі вони вдарять по її виробничих потужностях і по видобутку нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо, яку приводить Reuters.
Російський диктатор Володимир Путін у лютому підписав закон, що встановлює знижку на домінуючу в Росії суміш сирої нафти марки Urals для цілей оподаткування.
Цей крок було зроблено на тлі того, що РФ щосили намагалася покрити дефіцит бюджету, що зростає, через західні санкції, зокрема через цінову межу в 60 доларів на експорт нафти з Росії, яку G7 і ЄС запровадили в грудні минулого року.
Адейемо сказав, що цінова стеля і санкції змусили РФ змінити свій податковий план, зафіксувавши величезну знижку на російську нафту, яка є найважливішим товаром країни.
"Що стосується межі цін, то або Росія продовжує приймати серйозну знижку, яку наші дії наклали на її експорт енергоносіїв, або вони самі інституціоналізують її за допомогою цих змін у своєму податковому режимі", - сказав заступник міністра фінансів.
Який ефект матимуть такі санкції проти РФ
Податкові зміни стримуватимуть російські нафтові компанії в майбутньому, залишаючи їм менше коштів для інвестицій у розвідку і видобуток і з часом зменшуючи виробничий потенціал російського нафтового сектора.
Він сказав, що санкції змусили Росію інвестувати еквівалент мільярдів доларів у власну систему експорту нафти, яка не використовує західні послуги, такі як перестрахування.
"Це гроші, які РФ не може інвестувати в танки та іншу зброю для ведення війни проти України", - додав Адейемо.
Санкції проти нафти РФ
Обмеження цін на сиру нафту було введено 5 грудня країнами G7, включаючи США, Канаду та Австралію. Воно забороняє використання послуг, що надаються Заходом з морського страхування, фінансування та інших послуг для вантажів за ціною, вищою за граничний рівень у 60 доларів за барель.
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявляла, що це обмеження досягло своїх цілей щодо утримання російської нафти на ринку при обмеженні доходів Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
|Європарламент засудив «теракт на Каховській ГЕС»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Компанія Mondelez оголосила про скорочення діяльності в Росії
|Європарламент закликає Зеленського не підписувати закон про реформу містобудування
|Санкції проти нафти РФ у довгостроковій перспективі завдадуть їй ще більше шкоди, - США
|Голова центробанку Росії пояснила падіння курсу рубля низькими цінами на російську нафту
|Байден підтримує спрощений вступ України в НАТО після завершення війни – ЗМІ
|Іспанія передасть Україні польовий шпиталь і партію бронетехніки
|Ізраїль планує продати більше 200 танків Merkava двом країнам Європи, - ЗМІ
Бізнес
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів