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Єврокомісія додала Нігерію та ПАР до списку країн із високим ризиком відмивання грошей
17:49 17.05.2023 |
Європейська комісія (ЄК) оголосила в середу, що оновила список третіх країн із високим рівнем ризику в частині "стратегічних недоліків" у їхніх режимах боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, додавши Нігерію і ПАР.
"До списку було додано дві юрисдикції третіх країн: Нігерію і Південну Африку, а дві інші юрисдикції було виключено зі списку: Камбоджу і Марокко", - йдеться в оприлюдненому у Брюсселі повідомленні ЄК.
У документі пояснюється, що цей список формується з урахуванням інформації Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF). Це міжурядовий орган, заснований у липні 1989 року в Парижі за ініціативою глав урядів країн G7 із метою реагування на виклики і загрози відмивання грошей.
У жовтні 2001 року FATF розширила свій мандат, включивши до нього протидію фінансуванню тероризму, а з лютого 2012 року - проблематику запобігання фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
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