Австралія виділить $12 млрд на купівлю атомних підводних човнів, високоточних ракет, безпілотників MQ-28 і зміцнення ППО

Уряд Австралії отримав замовлений Стратегічний огляд оборони (DSR) і визначив сфери для "негайних дій". Влада виділить мільярди доларів для досягнення цілей.

Автори DSR - колишній міністр оборони Стівен Сміт (Stephen Smith) і колишній начальник Сил оборони Ангуса Х'юстона (Angus Houston). Вони рекомендують відмовитися від купівлі ядерних бомбардувальників B-21 Raider; обладнати винищувачі F-35A Lightning II ракетами JSM і LRASM, попутно модернізувавши літаки до рівня Block 4; сконцентруватися на розробці безпілотників MQ-28 Ghost Bat.

110-сторінковий звіт закликає до фундаментальних змін у структурі Сил оборони Австралії для протидії сучасним і майбутнім загрозам. При цьому деякі програми мають бути урізані або відкладені.

Зокрема, Австралія замовить лише 129 бойових машин піхоти замість 450 одиниць, на придбання яких у рамках програми Land 400 Phase 3 було виділено AU$25 млрд ($17 млрд). Також Канберра відмовиться від додаткових самохідних артилерійських установок K9 Thunder південнокорейської компанії Hanwha.

Загалом було позначено кілька пріоритетних сфер для "негайних дій". На них буде виділено AU$19 млрд ($12 млрд). До числа пріоритетів для "негайних дій" увійшли такі пункти:

* атомні субмарини;

* безпілотники MQ-28 Ghost Bat;

* морські дрони для розвідки під водою і над поверхнею води;

* система протиповітряної оборони;

* утримання висококваліфікованої робочої сили в оборонному секторі;

* впровадження "нових проривних технологій" у співпраці з національною промисловістю;

* зміцнення відносин з ключовими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні;

* мережа баз на півночі для логістичної підтримки та стримування;

* налагодження виробництва боєприпасів в Австралії;

* розвиток здатності завдавати точних ударів на великих відстанях.

Австралія має прискорити придбання високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS. У січні 2023 року було офіційно оголошено про купівлю 20 одиниць M142 HIMARS і боєприпасів на суму $385 млн. Але в лютому стало відомо, що ракетні системи доставлять тільки 2025 року.

Австралійські військові отримають GMLRS, GMLRS-ER і ATACMS з максимальною дальністю пуску 80 км, 150 км і 300 км відповідно. Міністр оборони і віцепрем'єр Австралії Річард Марлес (Richard Marles) згадав про Precision Strike Missile (PrSM). Це нова ракета для M142 HIMARS, яка дасть армії можливість вражати цілі противника на відстані 500 км.

На завершення додамо, що Австралія отримає 220 крилатих ракет Tomahawk. Державний департамент США в березні 2023 року схвалив продаж 200 ракет рівня Block V і 20 ракет Block IV на суму $985 млрд.