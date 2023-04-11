Фінансові новини
- |
- 11.04.23
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Паралельний імпорт в РФ сягнув понад $20 мільярдів та спричинив нестачу складів в сусідніх країнах
10:06 11.04.2023 |
Обсяг паралельного імпорту до Росії перевищив 20 мільярдів доларів та ускладнив ситуацію з складами в транзитних країнах, включаючи Білорусь, Казахстан, Киргизію.
Про це пише російське видання "Коммерсант".
Видання зазначає, що число запитів російських компаній на склади в пострадянських країнах на початок весни збільшилося на 40-50%, майже до 400 тис. кв. м
Аналітики пояснюють, що інтерес до ринків СНД почав різко зростати ще торік, коли потрібно було налагоджувати логістичні ланцюжки для паралельного імпорту до Росії.
За даними Федеральної митної служби, до грудня 2022 року обсяг паралельного імпорту з початку його запуску в березні сягнув 20 млрд дол, або близько 2,4 млн. тонн товарів. Крім того, низка міжнародних компаній розглядають роботу в СНД як можливість для продовження бізнесу з РФ.
Основний попит на склади у пострадянському просторі формують великі рітейлери, у тому числі з e-commerce, та логістичні оператори. Близько 80% запитів виходить від Wildberries та Ozon.
Однак помітне зростання попиту російських компаній на складські приміщення в країнах СНД зіткнулося з серйозним браком пропозиції.
За словами партнера NF Group Костянтина Фоміченка, у Казахстані, Грузії, Вірменії, Киргизії та Таджикистані вільних площ практично немає, у Білорусі рівень вакансії у логістичних парках не перевищує 2,8% з 1,6 млн кв. м готових об'єктів, в Узбекистані - 4,5% із 207 тис. кв. м. Нестача складської інфраструктури ускладнює подальше зростання обсягів паралельного імпорту до Росії, каже один із логістичних операторів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ оголосило в розшук ексочільника Фонду держмайна Сенниченка
|Рада повернула виплати 30 тис. грн військовим
|Сі не піддався шарму. Чому візит Макрона до Китаю провалився
|Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, «коли складуться умови» – фон дер Ляєн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Данії заявили, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України – AFP
|Прем'єр Ізраїлю передумав звільняти міністра оборони
|Ахметов йде до суду проти рф через захоплені на Донбасі активи – гроші обіцяє на відбудову України
|У США призупинили дозвіл на препарат для аборту
|Після декларування Фінляндією курсу в НАТО росіяни стали вдвічі менше купувати нерухомість у скандинавській країні
|Франція бере курс на дружбу з Китаєм: навіщо Макрон почав гру всупереч інтересам США
|У США та Європі критикують Макрона після заяви про необхідність дистанціюватися від США до Тайваню
Бізнес
|Microsoft виплатить $3 млн штрафу за допущення використання програмного забезпечення в Криму
|Genesis GV80 Coupe дебютував на автосалоні в Нью-Йорку
|Alibaba пропонує бізнесу протестувати свій чат-бот Tongyi Qianwen AI – ЗМІ
|Продажі чіпів у світі в лютому впали на 20,7% - максимально за 14 років
|Microsoft додала в Edge функцію блокування автоматичного відтворення відео
|З метою заощадити: Tesla буде використовувати батареї на основі заліза
|Маск зняв обмеження з акаунтів російських і китайських державних ЗМІ у Twitter - вони повернулися в пошукову видачу та рекомендації