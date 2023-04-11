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АНАЛІТИКА

Паралельний імпорт в РФ сягнув понад $20 мільярдів та спричинив нестачу складів в сусідніх країнах

 

Обсяг паралельного імпорту до Росії перевищив 20 мільярдів доларів та ускладнив ситуацію з складами в транзитних країнах, включаючи Білорусь, Казахстан, Киргизію.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

Видання зазначає, що число запитів російських компаній на склади в пострадянських країнах на початок весни збільшилося на 40-50%, майже до 400 тис. кв. м

Аналітики пояснюють, що інтерес до ринків СНД почав різко зростати ще торік, коли потрібно було налагоджувати логістичні ланцюжки для паралельного імпорту до Росії.

За даними Федеральної митної служби, до грудня 2022 року обсяг паралельного імпорту з початку його запуску в березні сягнув 20 млрд дол, або близько 2,4 млн. тонн товарів. Крім того, низка міжнародних компаній розглядають роботу в СНД як можливість для продовження бізнесу з РФ.

Основний попит на склади у пострадянському просторі формують великі рітейлери, у тому числі з e-commerce, та логістичні оператори. Близько 80% запитів виходить від Wildberries та Ozon.

Однак помітне зростання попиту російських компаній на складські приміщення в країнах СНД зіткнулося з серйозним браком пропозиції.

За словами партнера NF Group Костянтина Фоміченка, у Казахстані, Грузії, Вірменії, Киргизії та Таджикистані вільних площ практично немає, у Білорусі рівень вакансії у логістичних парках не перевищує 2,8% з 1,6 млн кв. м готових об'єктів, в Узбекистані - 4,5% із 207 тис. кв. м. Нестача складської інфраструктури ускладнює подальше зростання обсягів паралельного імпорту до Росії, каже один із логістичних операторів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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