РФ торік створила «тіньові резерви» на $80 мільярдів – ЗМІ

Росія змогла зберегти за кордоном близько 80 млрд дол отриманих торік від сировинного експорту, що потенційно може стати новою мішенню для санкцій.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

За оцінками видання, РФ змогла зберегти близько третини з 227 мільярдів доларів, отриманих торік від експорту сировинних товарів, або близько 80 мільярдів доларів. Ці кошти "розкидані" у вигляді готівки, нерухомості та інвестицій в афілійовані компанії за кордоном.

Фактично, кошти є тіньовими резервами РФ та побічним продуктом рекордного профіциту поточного рахунку платіжного балансу, що допомагає Росії фінансувати війну проти України.

"Через зволікання Європи з санкціями на російський енергетичний сектор, Кремль зміг накопичити одне з найбільших позитивних сальдо поточного рахунку в своїй історії", - розповідає економістка Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Британії Марія Шагіна. "Це де-факто звело нанівець ефект від заморожування активів Центробанку в березні 2022 року, оскільки РФ змогла відшкодувати те, що втратила".

Будь-які нові прибутки, що накопичуються за кордоном, можуть стати привабливою мішенню для санкцій, особливо якщо ці кошти контролюються державою. Уряд є акціонером багатьох найбільших російських експортерів, які зробили свій внесок у минулорічні надприбутки. Водночас постає питання того, де ці гроші опинилися і хто їх контролює.

Накопичуючи міжнародні активи минулого року, Росія додала суму, еквівалентну приблизно 5% свого валового внутрішнього продукту (ВВП).

Навіть якщо іноземні уряди зможуть визначити власників нових російських фондів за кордоном і пов'язати їх з державою, загальна сума, швидше за все, буде меншою за офіційні оцінки.

Хоча, за даними ЦБ РФ, чиста купівля Росією іноземних активів торік сягнула 107 мільярдів доларів, за оцінками Bloomberg, ця цифра, ймовірно, завищена приблизно на 21 мільярд доларів.

Щоб отримати цю цифру, Bloomberg скоригував загальну суму на витрати на туризм, купівлю тіньового флоту нафтових танкерів і відтік коштів, пов'язаний з відкриттям росіянами рахунків у закордонних банках.