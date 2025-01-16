Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Канада готується запровадити мита на товари зі США на суму $105 млрд

 

Канада склала початковий список товарів американського виробництва на суму 150 млрд канадських доларів (близько 105 млрд доларів США), які вона обкладе митами, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить запровадити мита на канадські товари.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформацію від проінформованого посадовця, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовника, цей список є попереднім і набуде чинності лише в тому випадку, якщо адміністрація Трампа зробить перший крок.

Він зазначив, що пізніше можуть бути додані додаткові тарифи з Канади, залежно від того, що робитимуть США, сказав співрозмовник.

Водночас продукти з цього початкового списку не розголошуються.

Нагадаємо, Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.
Ключові теги: Канада, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2659
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 43,5297
  0,2079
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0870  0,04 0,10 42,8067  0,11 0,25
EUR 43,4259  0,01 0,03 44,2222  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2700  0,01 0,02 42,3000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес