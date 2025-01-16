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ЗМІ: Канада готується запровадити мита на товари зі США на суму $105 млрд
10:18 16.01.2025 |
Канада склала початковий список товарів американського виробництва на суму 150 млрд канадських доларів (близько 105 млрд доларів США), які вона обкладе митами, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить запровадити мита на канадські товари.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформацію від проінформованого посадовця, передає "Європейська правда".
За словами співрозмовника, цей список є попереднім і набуде чинності лише в тому випадку, якщо адміністрація Трампа зробить перший крок.
Він зазначив, що пізніше можуть бути додані додаткові тарифи з Канади, залежно від того, що робитимуть США, сказав співрозмовник.
Водночас продукти з цього початкового списку не розголошуються.
Нагадаємо, Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.
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