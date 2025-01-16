Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про мир

Акція у Тель-Авіві на підтримку звільнення заручників, яких утримує ХАМАС

Ізраїль і палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС (визнане терористичним у США та Європейському Союзі. - Ред.) узгодили в середу, 15 січня, угоду щодо припинення бойових дій в Секторі Гази та обміну ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених. Про досягнення угоди повідомила низка провідних інформаційних агенцій світу з посиланням на джерела.

За даними Reuters, угода передбачає півторамісячний початковий етап припинення вогню та містить поступове виведення ізраїльських військ з Гази й обмін.

Прямих перемовин між Ізраїлем і ХАМАСом не було

За інформацією AFP, угода досягнута після зустрічі прем'єр-міністра Катару з представниками ХАМАСу і окремо з ізраїльськими перемовниками в його офісі в Досі.

Досягнення угоди підтвердив агентству американський посадовець на умовах анонімності.

Уряд Ізраїлю голосуватиме 16 січня щодо угоди

Неназваний ізраїльський урядовець повідомив Reuters, що 16 січня уряд проголосує за угоду.

Згодом міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар заявив, що перервав у середу свій візит до Європи, щоб взяти участь у голосуванні уряду щодо угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Газі. "Після досягнення прогресу в переговорах про звільнення заручників міністр Саар перервав свій дипломатичний візит, який мав тривати завтра в Угорщині. Він повернеться до Ізраїлю сьогодні ввечері, щоб взяти участь в очікуваних дискусіях і голосуваннях", - ідеться в заяві ізраїльського міністерства закордонних справ.

ХАМАС підтверджує досягнення угоди з Ізраїлем

Агенція dpa пише, що ХАМАС підтверджує досягнення угоди. Її джерела в ісламістській організації кажуть, що передали письмову згоду посередникам у Катарі після того, як Ізраїль представив плани виведення своїх військ з Гази. Співрозмовники агентства додали, що всі палестинські угруповання прийняли цю пропозицію.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року США заявили, що відновлюють зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Секторі Гази. Адміністрація Джо Байдена, яка перебуває на посаді до інавгурації Дональда Трампа 20 січня, запевнила тоді, що працює "цілодобово" над звільненням американських громадян, які перебувають у заручниках у ХАМАСу.