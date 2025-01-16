Майбутній держсекретар США: і Україна, і РФ мають піти на поступки для завершення війни

Сенатор США Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду державного секретаря, заявив у середу під час слухань у Сенаті, що для того, аби російсько-українська війна закінчилася, і Україна, і Росія повинні піти на поступки.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Говорячи про перспективу завершення війни, Рубіо сказав, що "це буде нелегка справа".

"Важливо залишатись реалістами: будуть необхідні поступки - і з боку Російської Федерації, і з боку українців... Важливо, щоб з обох сторін був деякий баланс", - сказав він.

Рубіо вважає, що Україна не зможе вигнати російські війська зі своєї території, водночас стверджуючи, що сили Путіна не здатні захопити всю територію України.

"Росія у жодному разі не зможе захопити всю Україну. Українці - надто сміливі, вони борються занадто сильно, країна - занадто велика. Цього не станеться. Але також нереалістично вірити у те, що якимось чином країна розміром з Україну... зможе відкинути цих людей (російські війська) туди, де вони перебували напередодні вторгнення", - сказав Рубіо, додавши, що він погоджується з думкою про те, що "в України закінчуються не гроші, а українці".

За його словами, обидві сторони мають важелі впливу, які вони могли б використати для посилення своїх позицій на можливих майбутніх мирних переговорах.

Він також заявив, що метою лідера Росії Владіміра Путіна може бути "нав'язування нейтралітету" Україні, відновити сили і повернутись за 4-5 років - а це "не той розвиток подій, якому б надав перевагу будь-хто з нас".

Рубіо розкритикував чинну адміністрацію США за її ставлення до конфлікту, зокрема, що за Байдена у Сполучених Штатів не було чіткої стратегії щодо війни.

Рубіо підкреслив, що наступна адміністрація США прагнутиме до "сміливої дипломатії" з метою припинення війни Росії в Україні.

"Ця війна повинна закінчитися... Це не буде легкою справою, але це вимагатиме сміливої дипломатії", - наголосив Рубіо.

Піт Гегсет, номінований Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США, заявив, що майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.

Нагадаємо, чинний глава Пентагону Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен у спільній колонці для видання The New York Times пояснили небезпеку скорочення військової допомоги Україні та передчасного припинення вогню.