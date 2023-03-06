Фінансові новини
- |
- 06.03.23
- |
- 17:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Путіну не вистачає грошей на війну: Дефіцит бюджету Росії зріс у 6 разів
17:00 06.03.2023 |
Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб. Для порівняння, за січень-лютий 2022 року дефіцит російського бюджету становив 415 млрд рублів.
За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% - до 3,16 трильйона рублів, пише "Коммерсант".
Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, - до 5,74 трильйона рублів. У тому числі витрати на держзакупівлі у січні-лютому 2023 року склали 2,07 трильйона руб., порівняно із 654 млрд рублів за цей же період минулого року.
Російський Мінфін також підтвердив падіння нафтогазових доходів бюджету Росії за січень-лютий 2023 року на 46% в порівнянні з тим же періодом 2022 року - до 947 млрд рублів.
У російському міністерстві це пояснили зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та падінням обсягів експорту газу.
У Мінфіні додали, що використання коштів ФНБ на покриття недоотриманих нафтогазових доходів забезпечує стійкість бюджетної системи до коливань.
Водночас ненафтогазові доходи російського бюджету у січні-лютому 2023 року склали 2 217 млрд рублів, знизившись на 9% через падіння надходжень від податку на прибуток.
Як повідомлялося, в умовах падіння доходів від експорту нафти та газу влада Росії підвищує податки для найбільших компаній.
Зокрема, з квітня для розрахунку податку на видобуток нафти штучно обмежать дисконт Urals до Brent, також знизяться субсидії нафтовикам за постачання палива на внутрішній ринок. Внаслідок цього Мінфін Росії планує додатково зібрати 600 млрд руб. Крім того, російська влада планує наповнити бюджет на 300 млрд рублів за рахунок запровадження разового податку для великого бізнесу.
За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель.
У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель - у жовтні минулого року.
Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зміст визначення «колабораціонізм» для Криму має бути змінений – керівник прокуратури автономії
|США оголосили про нову допомогу Україні з боєприпасами до HIMARS, гаубиць і Bradley на $400 млн
|«Народні Спартани»: на зібрані кошти законтрактовано 101 бронетранспортер, 24 машини вже надійшли в Україну
|Веніславський проти Безуглої. Що відбувається в оточенні Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Путіну не вистачає грошей на війну: Дефіцит бюджету Росії зріс у 6 разів
|Болгарія через посередників відправила Україні зброї на $1 млрд — ЗМІ
|Кінець «молдовської мови». Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України
|США підозрюють КНР у шпигунстві через портові крани - WSJ
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|США готують нові правила для інвестування в технологічний сектор Китаю
Бізнес
|Курс на розвиток сталої енергетики та виробництво 20 млн електромобілів на рік — Ілон Маск поділився планами на майбутнє на Tesla Investor Day 2023
|Італія виступила проти заборони в ЄС авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року
|Ілон Маск створить власний ChatGPT
|Xiaomi показала технологію швидкої зарядки на 300 Вт
|Канада забороняє використовувати TikTok на смартфонах державних службовців через «ризик для конфіденційності та безпеки»
|Microsoft запускає Game Pass на ПК в Україні та ще 39 нових країнах
|Німеччина може заблокувати рішення ЄС заборонити авто зі шкідливими викидами