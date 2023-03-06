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Південна Корея наростила постачання зброї через глобальну підтримку України
09:36 06.03.2023 |
У 2022 році експорт озброєння з Південної Кореї зріс на 140% і досяг рекордного показника 17,3 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За її даними, східноазіатська країна зосередилася на заповненні світової прогалини в озброєнні, що утворилася на тлі масштабної військової підтримки України.
При цьому влада Південної Кореї відмовилася від постачання летальної зброї в Україну і ввела суворі правила експортного контролю, що виключають попадання південнокорейського оборонного експорту в Україну.
Настороженість Південної Кореї частково пов'язана з її небажанням відкрито протидіяти Москві, від якої вона сподівається на співпрацю у введенні нових санкцій проти войовничої Північної Кореї, пише видання.
Найбільшим покупцем південнокорейської зброї 2022 року стала Польща - сума польського експорту перевищила 12,4 млрд доларів. Вона включає танки, ракетні установки, гаубиці та винищувачі.
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