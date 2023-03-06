Південна Корея наростила постачання зброї через глобальну підтримку України

У 2022 році експорт озброєння з Південної Кореї зріс на 140% і досяг рекордного показника 17,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За її даними, східноазіатська країна зосередилася на заповненні світової прогалини в озброєнні, що утворилася на тлі масштабної військової підтримки України.

При цьому влада Південної Кореї відмовилася від постачання летальної зброї в Україну і ввела суворі правила експортного контролю, що виключають попадання південнокорейського оборонного експорту в Україну.

Настороженість Південної Кореї частково пов'язана з її небажанням відкрито протидіяти Москві, від якої вона сподівається на співпрацю у введенні нових санкцій проти войовничої Північної Кореї, пише видання.

Найбільшим покупцем південнокорейської зброї 2022 року стала Польща - сума польського експорту перевищила 12,4 млрд доларів. Вона включає танки, ракетні установки, гаубиці та винищувачі.