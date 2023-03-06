Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Південна Корея наростила постачання зброї через глобальну підтримку України

 

У 2022 році експорт озброєння з Південної Кореї зріс на 140% і досяг рекордного показника 17,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За її даними, східноазіатська країна зосередилася на заповненні світової прогалини в озброєнні, що утворилася на тлі масштабної військової підтримки України.

При цьому влада Південної Кореї відмовилася від постачання летальної зброї в Україну і ввела суворі правила експортного контролю, що виключають попадання південнокорейського оборонного експорту в Україну.

Настороженість Південної Кореї частково пов'язана з її небажанням відкрито протидіяти Москві, від якої вона сподівається на співпрацю у введенні нових санкцій проти войовничої Північної Кореї, пише видання.

Найбільшим покупцем південнокорейської зброї 2022 року стала Польща - сума польського експорту перевищила 12,4 млрд доларів. Вона включає танки, ракетні установки, гаубиці та винищувачі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8048
  0,0201
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4109  0,03 0,07 39,2394  0,04 0,10
EUR 40,3119  0,00 0,01 41,3559  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес