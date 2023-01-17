Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Корупційний скандал в ЄП: Мецола представила план реформ

 

Голова Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола на пленарному засіданні в понеділок, 16 січня, представила проєкт реформ, покликаних підвищити прозорість роботи Європарламенту на тлі корупційного скандалу, який дістав назву "Катаргейт", повідомляє dpa.

"Громадяни по праву вимагають підзвітності та чесності", - підкреслила Мецола, додавши, що Європарламент повинен відновити довіру європейських громадян.

На засіданні Мецола також повідомила про запит влади Бельгії на зняття недоторканості з двох євродепутатів, пов'язаних з корупційним скандалом довкола лобіювання інтересів Катару: італійця Андреа Коццоліно і бельгійця Марка Тарабелли. Раніше голова Європарламенту висловлювала сподівання, що ця процедура буде завершена на наступному пленарному засіданні парламенту 13 лютого.

Позбавити недоторканності збираються й ще двох законодавців, але це пов'язано не з "Катаргейтом", а з можливим шахрайством щодо надбавок парламентським помічникам.

Публічний реєстр подарунків євродепутатам

Запропоновані реформи, зокрема, передбачають заборону колишнім євродепутатам на певний період після закінчення депутатських повноважень реєструватися для лобістської діяльності, а також посилення підзвітності та перевірок лобістів. Крім того, повинна буде оприлюднюватися інформація про будь-які зустрічі законодавців із третіми особами, якщо після таких контактів ухвалюють будь-які резолюції або готують звіти.

Ще одне нововведення - це створення публічного реєстру подарунків, які отримують євродепутати, і поїздок, які вони фінансують не самостійно, уточнює агентство AFP.

В плані змін з 14 пунктів, який раніше оприлюднила Мецола, також йшлося про заборону неофіційних "груп дружби" з третіми країнами. До цього їх формування вважалося можливим для обміну думками з представниками країн, що не входять до ЄС. Ці групи "іноді фінансуються лобістами або іноземними урядами" і не є офіційними органами ЄП, вказували в законодавчому органі Євросоюзу.

"Катаргейт" і обшуки в Європарламенті

У грудні 2022 року Європарламент позбавив посади віцепрезидентку органу Єву Кайлі. Її і ще трьох осіб взяли під варту в Бельгії за підозрою в участі у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції.

За даними слідства, Кайлі, яка також була однією із представниць з контролю за ситуацією на ринку праці Катару, за хабарі давала позитивні оцінки ситуації в цій країні, голосувала за документи, пов'язані з Катаром, у комітетах, в роботі яких фактично навіть не брала участі, а також відвідувала численні заходи в інтересах Дохи. Також у цій справі фігурують низка інших колишніх та нинішніх європарламентерів.

За даними бельгійського судового джерела, у квартирі Кайлі у Брюсселі було знайдено сумки, наповнені банкнотами на суму 150 тисяч євро. У Бельгії розслідування призвело до 20 обшуків у період з 9 по 12 грудня 2022 року, у тому числі - у Європарламенті у Брюсселі. Представники Катару спростовують усі звинувачення в свій бік.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0190  0,00 0,01 40,6397  0,07 0,17
EUR 42,3362  0,03 0,08 43,3400  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес