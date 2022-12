У росію й далі надходять партії мікроелектроніки в обхід санкцій - Reuters

Агентство Reuters разом із Королівським об'єднаним інститутом оборонних досліджень (Велика Британія) провели розслідування, яке встановило мережу поставок до рф мікроелектроніки на мільярди доларів - в обхід обмежень, введених Заходом.

Про це йдеться в розгорнутій публікації Reuters, оприлюдненій у вівторок, передає Укрінформ.

«За даними російської митниці, за сім місяців до 31 жовтня у росію надійшло комп'ютерних та інших електронних компонентів на суму щонайменше $2,6 мільярда. Принаймні $777 мільйонів із цієї продукції було виготовлено західними фірмами, мікросхеми яких були знайдені в російських системах зброї»,- зазначається у матеріалах розслідування.

Так, в обхід санкцій до рф потрапила продукція американських компаній Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc і Analog Devices Inc., а також німецької Infineon AG. Крім того, заборонена продукція в росію продовжує надходити з Гонконгу, Туреччини й інших місць.

У публікації пояснюється, що документи російської митниці вдалося придбати у комерційних постачальників. Водночас, у паперах не вказуються види напівпровідників та іншої електроніки, а також не розкривається інформація про переміщення продукції всередині рф. Хоча в матеріалах зазначаються деякі російські імпортери, такі як ТОВ «Фортап» у санкт-петербурзі й ТОВ «Титан-Мікро» в Москві.

Розслідування також докладно розповідає про реалізацію схем обходу обмежень, зокрема. Для цього використовуються фірми, створені в Туреччині й Гонконзі.

Агентство Reuters надало американським компаніям дані з російських митних документів, які детально описують поставки їхньої продукції. У низці компаній вже відповіли, що сприймають цю інформацію «дуже серйозно» та вивчають ці питання.

Як повідомлялося, після масштабного вторгнення рф в Україну наприкінці лютого 2022 року США, ЄС та інші країни ввели масштабні санкції, експортні та інші обмеження проти росії. У тому числі була введена заборона на поставки електронної продукції до рф, аби там не могли виготовляти нових систем озброєнь.