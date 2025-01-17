Бауер: НАТО перебирає відповідальність США за допомогу Києву

Північноатлантичний альянс бере на себе частину відповідальності за координацію військової допомоги Україні, яку раніше здійснювали США. Як передає "Суспільне", про це у четвер, 16 січня, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на засіданні Військового комітету начальників штабів оборони у Брюсселі.

"Після рамкової угоди, досягнутої у Вашингтоні, деякі механізми, які раніше організовувалися Сполученими Штатами, тепер передаються під контроль НАТО. SACU (Спеціальна консультаційна група з України) і IDCC (Міжнародний координаційний центр) - це була група країн, які допомагали Україні. Зараз НАТО перебирає на себе цю відповідальність. І США погодилися на це", - зазначив він.

Мета - забезпечення стабільної допомоги Україні

За словами Бауера, метою цих змін є створення постійних механізмів допомоги Україні. Таким чином буде забезпечена стабільність, незалежно від змін політичної структури у країнах-членах НАТО:

"Для таких людей, як генерал Сирський (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. - Ред.), який безпосередньо керує операціями на фронті, війна не залежить від того, що відбувається в Білому домі чи деінде. Війна триватиме і в понеділок. Тому постійна допомога для нього є критично важливою", - сказав він.

Зобов'язанням НАТО є забезпечення України всім необхідним для продовження боротьби проти Росії, наголосив адмірал Бауер. "Як сказав генеральний секретар (генсек НАТОМарк Рютте. - Ред.), ми повинні зробити все, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію на той момент, коли розпочнуться переговори. А до цього часу наша підтримка має бути максимально потужною", - заявив він.

Нагадаємо, днями Рютте заявив, що наразі Україна не може вести переговори щодо завершення війни з позиції сили щодо Росії. Тому, за його словами, міжнародні партнери Києва, зокрема, НАТО "повинні робити більше для того, щоб траєкторія конфлікту змінилася таким чином, аби України здобула сильніші переговорні позиції".