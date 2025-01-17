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АНАЛІТИКА

Бауер: НАТО перебирає відповідальність США за допомогу Києву

 

Північноатлантичний альянс бере на себе частину відповідальності за координацію військової допомоги Україні, яку раніше здійснювали США. Як передає "Суспільне", про це у четвер, 16 січня, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на засіданні Військового комітету начальників штабів оборони у Брюсселі.

"Після рамкової угоди, досягнутої у Вашингтоні, деякі механізми, які раніше організовувалися Сполученими Штатами, тепер передаються під контроль НАТО. SACU (Спеціальна консультаційна група з України) і IDCC (Міжнародний координаційний центр) - це була група країн, які допомагали Україні. Зараз НАТО перебирає на себе цю відповідальність. І США погодилися на це", - зазначив він.

Мета - забезпечення стабільної допомоги Україні

За словами Бауера, метою цих змін є створення постійних механізмів допомоги Україні. Таким чином буде забезпечена стабільність, незалежно від змін політичної структури у країнах-членах НАТО:

"Для таких людей, як генерал Сирський (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. - Ред.), який безпосередньо керує операціями на фронті, війна не залежить від того, що відбувається в Білому домі чи деінде. Війна триватиме і в понеділок. Тому постійна допомога для нього є критично важливою", - сказав він.

Зобов'язанням НАТО є забезпечення України всім необхідним для продовження боротьби проти Росії, наголосив адмірал Бауер. "Як сказав генеральний секретар (генсек НАТОМарк Рютте. - Ред.), ми повинні зробити все, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію на той момент, коли розпочнуться переговори. А до цього часу наша підтримка має бути максимально потужною", - заявив він.

Нагадаємо, днями Рютте заявив, що наразі Україна не може вести переговори щодо завершення війни з позиції сили щодо Росії. Тому, за його словами, міжнародні партнери Києва, зокрема, НАТО "повинні робити більше для того, щоб траєкторія конфлікту змінилася таким чином, аби України здобула сильніші переговорні позиції".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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