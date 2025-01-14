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Христофор Колумб
Китай посилив обмеження на відеоігри для дітей — до 15-16 годин на місяць під час зимових канікул
22:28 14.01.2025 |
Нові обмеження, запровадженні китайськими регуляторами, поширяться на час зимових канікул, які стартують в середині січні й триватимуть до 14 лютого - за цей місяць місцеві діти матимуть право пограти в ігри на ПК загалом не більше 15-16 годин.
Найбільшій китайські фірми у галузі відеоігор - Tencent і NetEase - вже підтвердили, що сприятимуть дотриманню правил. Перша компанія оголосила про обмеження у 15 годин, яке діятиме з 13 січня по 13 лютого, а друга компанія - у 16 годин з 15 січня по 14 лютого.
Нагадаємо, що перші подібні суворі обмеження - одна година на день у п'ятницю, суботу, неділю та святкові дні - запровадили ще у серпні 2021 року, щоб «побороти залежність дітей від відеоігор». При цьому лімітів на використання інших онлайн-розваг (як-от перегляду коротких відео у соцмережах) в країні поки не запроваджено.
Загалом в останні роки Китай дещо послабив свою позицію щодо ігор, розглядаючи хітові назви, на кшталт Black Myth Wukong, як потужний інструмент для просування китайської культури. Торік місцеве Управління ліцензування відеоігор та Національне управління преси та публікацій схвалили понад 1400 ігор, включаючи 1306 китайських і 110 від іноземних видавців - найбільше з 2019 року. Водночас сувора система ліцензування все ще, здається, придушує внутрішній ігровий ринок: попри популярність Black Myth: Wukong, продажі локальних відеоігор у країні зросли лише на 1,7% у 2024 році до 261 мільярда юанів ($35,6 млрд), що змусило китайські ігрові студії йти за кордон.
Tencent і NetEase й до цього старанно дотримувались вимог регуляторів, які мали запобігти «надмірному захопленню молоді іграми». Вже протягом кількох років компанії використовують системи розпізнавання облич, щоб перевірити, чи не використовують діти акаунти дорослих для обходу обмежень.
На кінець 2023 року в Китаї було зафіксовано близько 200 мільйонів користувачів Інтернету віком до 18 років і принаймні чверть перевищували ліміти на ігри у 2024 році, згідно зі звітом China Audio-Video and Digital Publishing.
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