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Партія Фіцо у Словаччині втрачає рейтинги, опозиція може розраховувати на більшість
14:33 17.01.2025 |
Якби парламентські вибори у Словаччині відбулись найближчим часом, нинішня коаліція на чолі з премʼєр-міністром Робертом Фіцо не мала б достатньо голосів для отримання більшості.
Про це свідчить останнє опитування NMS Market Research Slovakia, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з результатами опитування, рейтинг партії Фіцо Smer-SD нині становить 18,4%. У разі, якби у країні відбулись вибори до парламенту, вона б поступилась опозиційний "Прогресивній Словаччині" (23,9%).
Інша велика партія коаліції - "Голос" чинного президента Петера Пеллегріні - могла б розраховувати на третє місце з 11,5%, а молодший партнер коаліції, ультраправа Словацька національна партія, не подолала б виборчий барʼєр (2,1%).
Майже 9% в опитуванні NMS здобуває ультраправий словацький рух "Республіка", але навіть із ним партії Фіцо та Пеллегріні не матимуть більшості - лише 71 мандат із 150.
Натомість опозиційні партії на чолі з "Прогресивною Словаччиною" зможуть сформувати більшість у 79 голосів лише в альянсі з популістським рухом "Словаччина" Ігоря Матовича - колишнього премʼєра, який у 2021 році спровокував політичну кризу, що майже поховала тодішній уряд.
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