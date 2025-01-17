Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю висловив свою думку щодо ролі Угорщини під час минулого періоду головування в ЄС і закликав Брюссель відмовитися від санкцій і налагодити відносини з РФ, повідомляє Telex.

"Настав час викинути санкції у вікно і встановити з Росією відносини, вільні від санкцій", - заявив він у своєму інтерв'ю виданню.

За словами угорського прем'єра, на це потрібен час, але в Брюсселі настане "протверезіння", а поки що вони перебувають у "стадії запою".

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Європейський Союз готує запасні варіанти, зокрема використання старого бельгійського закону, щоб зберегти санкції проти Росії на випадок, якщо Угорщина заблокує їхнє продовження.

Орбан заявив, що для досягнення цілей економічної політики Угорщини необхідний мир, і тоді "нам доведеться зайнятися Україною, на яку ми наразі дивимося лише через "окуляри війни".

За його словами, Україна становить серйозну економічну загрозу для Європи, і тому він запровадить серйозні захисні заходи, щоб, наприклад, не завдати шкоди угорській і польській сільськогосподарським економікам.

"Ми говоримо про країну, яка не може стояти на ногах, а без західних грошей вона на сьогодні не країна", - заявив він.

Орбан повторив свою колишню заяву про те, що на Угорщину чекає фантастичний рік, але він, як і раніше, вважає себе "обережним биком".

Крім того, він висловив сподівання на те, що після вступу обраного президента США Дональда Трампа на посаду розпочнеться "фантастичний, великий золотий вік" угорсько-американських відносин.