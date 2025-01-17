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АНАЛІТИКА

У Росії рекордно за 9 років зросли ціни на продукти

 

Інфляція в Росії за підсумками 2024 року прискорилася майже на третину, незважаючи на підвищення ставки Цетробанку РФ до максимуму за два десятиліття і спроби влади директивно контролювати ціни в торгових мережах.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомив у середу Росстат, індекс споживчих цін за рік додав 9,52% (після зростання на 7,42% у 2023 році), а річна продовольча інфляція досягла 11,05% і стала рекордною з 2015 року (тоді продукти подорожчали на 14%).

За підсумками грудня, згідно з Росстатом, ціни в економіці в середньому зросли ще на 1,32% порівняно з листопадом, коли місячна інфляція встановила рекорд із квітня 2022 року (1,43%).

А підсумковий річний показник інфляції увійшов до топу найвищих за останні 15 років: сильніше, за даними офіційної статистики, ціни зростали лише 2022 року (11,94%) і під час економічної кризи після анексії Криму (на 11,35% 2014 року і 12,91% - 2015-го).

Як пише видання, у російських продуктових відділах супермаркетів ціни злетіли на десятки відсотків і продовжують зростати.

Так, картопля за рік подорожчала на 90,5%, капуста - на 42,6%, цибуля - на 46,5%, буряк - на 32,3%, вершкове масло - на 35,2%.

Зростання цін на молоко сягнуло 18,2%, на сметану - 19,2%, на сир - 14,2%. Яблука стали дорожчими за рік на 20,2%, огірки - на 22,1%, баранина - на 23,1%

У вигляді інфляції російські громадяни відчувають наслідки санкцій та їхні негативні ефекти для економіки, зазначає аналітик Conotoxia Гжегош Дроздз. А різке падіння курсу рубля наприкінці року, після якого долар закріпився вище за 100 рублів, обіцяє невтішний прогноз на початок 2025 року, попереджає Олександр Ісаков, економіст по Росії Bloomberg Economics.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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