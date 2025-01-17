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Прем'єр Гренландії: хочемо співпраці зі США, але залишимося гренландцями
13:42 17.01.2025 |
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче тісних зв'язків зі США і Данією, проте тільки до певної межі.
Про це він заявив у інтерв'ю Fox News, передає "Європейська правда".
В ефірі Егеде знову заявив, що гренландці не хочуть бути ні американцями, ні данцями.
"Ми хочемо бути гренландцями. Ми завжди будемо частиною НАТО", - наголосив він.
Прем'єр-міністр острова запевнив: Гренландія завжди буде сильним партнером для США.
"Ми близькі сусіди. Ми були об'єднані протягом останніх 80 років. І я думаю, що в майбутньому нам є що запропонувати, з чим співпрацювати. Але ми також хочемо чітко заявити: ми не хочемо бути американцями. Ми не хочемо бути частиною США, але ми хочемо тісної співпраці з ними", - наголосив він.
Ведучий програми запитав Егеде, чи проголосували б гренландці за незалежність від Данії, якби їм дали таку можливість.
"Так, але це справа народу Гренландії - вирішувати, коли ми хочемо бути незалежними. І я думаю, що важливо розуміти, що якщо Гренландія зробить ці кроки, ми завжди будемо частиною західного альянсу і сильним партнером для США, тому що ваша безпека - це наша безпека", - відповів він.
Трамп, який вступить на посаду 20 січня, нещодавно повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова. Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю".
13 січня Егеде заявив, що країна прагне зміцнити свої оборонні та гірничодобувні зв'язки зі Сполученими Штатами, але на своїх умовах.
15 січня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з Трампом на тлі напруженості через наміри останнього взяти під контроль Гренландію.
Під час розмови вона заявила, що її країна готова брати на себе більшу відповідальність за безпеку в Арктиці і що "данські компанії сприяють економічному зростанню та створенню робочих місць у США".
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