У Франції відреагували на «залякування» Росією літаків

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню відреагував на спроби глушіння французького літака Росією та заявив, що такі агресивні дії є неприйнятними.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповів Лекорню у середу, 15 січня, ввечері французький морський патрульний літак Atlantique 2 "став об'єктом залякування" з боку Росії.

Очільник Міноборони Франції зазначив, що літак здійснював патрулювання у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем в рамках операції НАТО і був "засвічений" радаром управління вогнем російської системи наземно-повітряної оборони С-400.

"Ці агресивні дії Росії є неприйнятними. Наші збройні сили і надалі діятимуть для захисту свободи судноплавства в міжнародному повітряному і морському просторах", - заявив він.

Цього тижня НАТО було оголошено про початок нової моніторингової місії в Балтійському морі за участю патрульних кораблів і літаків, спрямованої на запобігання будь-яким спробам атакувати підводну інфраструктуру в регіоні.

Додатково вісім держав-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, оголосили про свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводної інфраструктури.

Зазначимо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер 16 січня заявив, що немає жодної ознаки того, що Росія готується до встановлення миру, тому держави НАТО повинні вкладати більше зусиль у військову співпрацю з партнерами та посилювати підтримку України.