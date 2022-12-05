Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на газ у Євросоюзі напередодні зими впав на рекордні 25%, – FT

 

Країни Європейського Союзу скоротили у листопаді попит на газ на рекордні 25% порівняно із середнім показником за останні п'ять років. Це пов'язують із заходами щодо зниження залежності від російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані аналітичної компанії ICIS, передає Forbes.

Відповідно до них, попит на газ у ЄС був на 24% нижчим за середній показник за пʼять років минулого місяця після аналогічного падіння в жовтні.

За даними ICIS, у Німеччині та Італії, двох найбільших країнах-споживачах газу в ЄС, у листопаді попит упав на 23 та 21% відповідно. У Франції та Іспанії він упав більш ніж на одну пʼяту, а в Нідерландах трохи більш ніж на третину.

"Промисловість пропорційно стимулює найбільше скорочення споживання газу, і це є повністю результатом чіткого ринкового ціноутворення", - зазначив провідний європейський газовий аналітик ICIS Том Марцек-Мансер. Він додав, що висока ціна на газ "дестимулює" його використання.

Проте керівники галузі та аналітики попереджають, що без подальшого зниження попиту та збільшення імпорту скрапленого газу брак газу в Європі може зберігатися протягом багатьох років.

Падіння попиту означало, що сховища газу в ЄС у середині листопада були завантажені на 95%, за даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, це близько до рекордно високого рівня. Також допомогли і рекордні притоки СПГ до регіону.

Але холодніша погода в останні тижні збільшила попит, і зараз сховища завантажені приблизно на 93%.

Дані ICIS показали, що Європа та Велика Британія імпортували 11,14 млн тонн СПГ у листопаді, що є рекордним місячним максимумом, і, як очікується, отримають 12,2 млн тонн у грудні.

Росія скоротила постачання газу до Європи після того, як Захід підтримав Україну і запровадив санкції проти Москви за вторгнення, внаслідок цього країни змушені були шукати альтернативні джерела постачання. Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі 25 жовтня погодилися прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію. Серед конкретних рішень запропоновано запровадити "динамічну" межу ціни на газ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7353
  0,5303
 1,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5672  0,01 0,03 40,3414  0,01 0,02
EUR 40,6983  0,10 0,25 41,9190  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес