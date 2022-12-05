Угорщина заявила про виключення з граничної ціни на російську нафту, в рішенні ЄС цього немає

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи затвердження Європейським Союзом граничної ціни на нафту, яка перевозиться з Росії морем, заявив, що Будапешту вдалося домогтися виключення для себе.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи рішення ЄС, Сійярто знову наголосив, що "настав час Брюсселю усвідомити, що подібні заходи завдають найбільшої шкоди європейській економіці".

"Під час переговорів щодо верхньої межі ціни на нафту ми наполегливо боролися за угорські інтереси, і врешті-решт ми досягли успіху: Угорщина була звільнена від верхньої межі ціни на нафту. Нам вкотре вдалося захистити безпеку енергопостачання нашої країни", - написав він у Facebook.

Водночас у рішенні, опублікованому в суботу в Офіційному журналі ЄС, немає жодної згадки про те, що Угорщина чи якась інша країна Європейського Союзу отримує виключення для виконання рішення про граничну ціну на російську морську нафту.

Там згадуються такі виключення: 1) якщо нафта продається за ціною, нижчою від граничної; 2) перехідний період у 45 днів для нафти, яка буде завантажена до 5 грудня й має прийти до 19 січня; 3) у разі можливого екологічного інциденту або у випадку стихійних лих.

Ймовірно, глава угорського МЗС мав на увазі виключення, яке стосується трубопровідної російської нафти (її Будапешт отримує через нафтопровід "Дружба") - про те, що вона не підпадатиме під дію граничної ціни, було відомо й раніше.

Як повідомлялося, в суботу Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель з переглядом щодвамісяці так, аби вона була принаймні на 5% нижчою за ринкову ціну.

Після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени "Групи семи" та Австралія теж запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

У Кремлі розкритикували запровадження граничної ціни і заявили, що підготують відповідь. Раніше в РФ заявляли, що не продаватимуть нафту країнам, які запровадять граничну ціну.