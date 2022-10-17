Суднобудівники Китаю працюють цілодобово, щоб забезпечити Європу судами для СПГ

Китайські суднобудівні верфі працюють цілодобово, щоб задовольнити попит європейських країн на судна для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), який значно зріс останнім часом, пише китайське державне видання Global Times.

Постачання газу в Європу останнім часом ускладнено через пошкодження на газопроводі «північний потік» і розв'язану росією повномасштабну війну проти України, яка триває. За інформацією видання, це призвело до того, що показники зростання замовлень на судна для перевезення СПГ останнім часом досягли двозначних цифр, причому деякі великі китайські суднобудівники повідомляють про затримки у виконанні замовлень, які можуть тривати до 2026 року.

«Одна із шанхайських верфей використовує свої потужності на 100%, а її замовлення розписані до 2026 року, при тому, що зараз вона працює цілодобово над 18 великими судами одночасно», - пише видання.

Державна суднобудівна компанія Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co, дочірнє підприємство другої за величиною суднобудівної корпорації Китаю Chinese State Shipbuilding Corporation (CSSC), останнім часом також фіксує значне зростання замовлень. Один зі співробітників компанії розповів Global Times, що наразі у виробництві перебувають шість кораблів, при цьому верф працює цілодобово на повну потужність. Компанія має 33 замовлення на будівництво великих суден для перевезення СПГ, з них 26 надійшли цього року.

Європа - третій за величиною споживач СПГ у світі, при цьому вона сильно залежить від імпорту, який надходить як трубопроводами, так і суднами, зазначає газета. «У міру посилення енергетичної кризи європейські учасники ринку починають всюди розшукувати судна, які можуть перевозити СПГ», - зазначають автори статті.

За перші вісім місяців року обсяг збудованих суден у Китаї становив 23,94 мільйона тонн, це 45,4% світового ринку, а за кількістю нових замовлень Китай вийшов на перше місце у світі, пише видання з посиланням на дані Китайської асоціації суднобудівної промисловості. Зазначається, що 50,6% нових замовлень на світовому ринку припадає на китайських суднобудівників.

