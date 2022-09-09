Євросоюз позбавиться залежності від енергоресурсів рф за 6-7 місяців - фон дер Ляєн

Завдання щодо позбавлення Європи залежності від російських викопних ресурсів та від енергетичного шантажу кремля є «абсолютною необхідністю».

ЄС відповість на це диверсифікацією шляхів постачання та масованими інвестиціями у розвиток поновлювальної енергії, та зможе позбавитися такої залежності від російських енергоносіїв вже за 6-7 місяців. Про це в четвер під час пресконференції у порту Роттердама (Нідерланди), заявила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Повний запис пресконференції за її участю оприлюднений на мультимедійному порталі ЄС.

Президентка Єврокомісії відповіла на запитання журналістів, як саме європейці долатимуть зимові холоди в умовах газового шантажу з боку російської федерації.

«Я глибоко переконана, що ми переможемо, і що ми є сильнішими. Вже зараз Норвегія постачає набагато більше газу до Європейського Союзу, ніж росія. На початку війни з усього імпортованого газу 40% припадали на російський газ. Це тривало багато років. Сьогодні лише 9 відсотків - це російський газ, і це показує, що через шість-сім місяців - ми вже цього досягаємо - ми повністю позбудемося залежності від російських викопних енергоресурсів», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ЄС уже повністю зупинив імпорт російського вугілля, послідовно зменшує імпорт російської нафти, диверсифікували шляхи постачання газу. Всі ці заходи допоможуть впевнено пройти наступну зиму.

«Це буде жорстким завданням, але ми створили регіональні групи, щоб забезпечити, що потік газу буде йти туди, де він потрібен. Ми маємо надзвичайні плани. Якщо подивитися на це із ширшої перспективи, я глибоко переконана, що ми переможемо. Тому що це не лише війна, яку росія розв'язала проти України, але це також питання щодо того, чи отримає гору автократія, чи демократія переможе. Я глибоко переконана, що ми маємо довше дихання», - додала Президент Єврокомісії.

Вона окремо наголосила що санкції ЄС дедалі більше вражають російську економіку, і вплив цих санкцій посилюється щотижня, саме так вони і були задумані. Протягом тривалого часу путін був здатним частково компенсувати це зниження російської економіки прибутками від викопних ресурсів, і саме тому позбавлення ЄС від цих ресурсів набуває особливо великого значення.

Президент Єврокомісії нагадала про важливість реалізації Зеленого курсу ЄС та досягнення кліматичних цілей 2050 року. Це є важливим з кліматичної точки зору, оскільки цього року вся Європа пройшла через небувалу посуху та зіткнулася з екстремальними погодними явищами. Але завдання Зеленої угоди набувають особливого значення з огляду на процес позбавлення залежності від російського пального, та в перспективі - від викопних енергоресурсів як таких.

За словами очільниці ЄК, вітрові «острови» та енергетичні «парки», які будуть створені в Північному морі за програмою RePowerEU, дадуть змогу виробляти енергію, яка повністю покриватиме потреби 50 мільйонів домогосподарств, що дає уяву про потенціал поновлювальних ресурсів. Крім того, одним із ключових напрямків цієї енергетичної програми ЄС є розвиток водневих технологій.

«Ми зрозуміли, що поновлювальні джерела не лише корисні для нашого клімату. Вони також - про набуття незалежності від викопного пального, вони дозволять нам звільнитися від будь-яких спроб шантажу на нашу адресу та зміцнити безпеку нашого енергопостачання», - додала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, нещодавно росія повністю зупинила постачання газу до Європи через Північний потік, що викликало черговий сплеск цін на енергетичному ринку ЄС. Євросоюз розробив стратегію подолання поточної енергетичної кризи, ключовими елементами якої є підвищення енергоефективності, диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів з метою виходу із залежності від росії та прискорений розвиток поновлювальних джерел енергії з метою поступової відмови від використання викопного пального.