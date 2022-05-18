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Австрия лишит «Газпром» доступа к газохранилищу в Хайдахе
16:57 18.05.2022 |
Правительство Австрии приняло комплекс мер, с помощью которых оно намерено сократить зависимость от поставок природного газа из России. Утвержденный в среду, 18 мая, пакет включает среди прочего возможность лишения российского концерна "Газпром" доступа к газохранилищу в Хайдахе близ Зальцбурга, являющееся одним из крупнейших подземных хранилищ газа в Европе.
Оно используется для газоснабжения Германии, но играет стратегически важную роль для Австрии, поскольку до сих пор часть газа из ПХГ в Хайдахе Германия перекачивала обратно в австрийские земли Тироль и Форарльберг. На фоне войны в Украине и угрозы срыва поставок газа из России решено напрямую включить в австрийскую сеть газоснабжения все находящиеся на территории Австрии газохранилища, заявила в Вене министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.
Газохранилище не должно пустовать
Одновременно власти Австрии намерены положить конец ситуации недостаточной заполненности ПХГ в Хайдахе. Часть газохранилища используется "дочкой" Gazprom Germania, базирующейся в Касселе компанией Astora. Эта часть заполняется газом, поскольку фирма Gazprom Germania была передана под госуправление ФРГ. Еще одна часть газохранилища используется дочерней компанией "Газпрома" GSA и уже несколько месяцев пустует. "Если "Газпром" не пополняет запасы, то доступ получат другие, это совершенно оправдано", - заявила Гевесслер. Согласно проекту распоряжения, использующие газохранилище компании обязаны передать неиспользуемые емкости другим фирмам или отказаться от них.
Кроме того, Австрия планирует увеличить на 7,4 ТВтч до 20 ТВтч стратегические запасы газа с помощью поставок из третьих стран, что соответствует потреблению газа страной за два зимних месяца. Тем самым доля РФ в газовом импорте Австрии снизится с 80 до 70 процентов.
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