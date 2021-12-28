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Президент Польши ветировал скандальный закон, который давил на ключевой независимый канал
10:51 28.12.2021 |
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на изменения в Закон о вещании, принятие которых создало бы кризис в отношениях с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт президента Польши.
Анджей Дуда отмечает, что законопроект, получивший название Lex TVN, вызвал много дискуссий как внутри страны, так и с международными партнерами, в первую очередь США. По его словам, проект вызывает у него сомнения как по соответствию Конституции, так и польско-американскому соглашению о защите взаимных инвестиций 1990 года.
"Учитывая мои предыдущие выступления и имея серьезные оговорки по поводу положений этой поправки к Закону о телерадиовещании, я рассматривал два сценария. Отказ от подписания акта я рассматривал в каждом конкретном случае, не скрываю этого; но я думал над возможностью передать этот законопроект на рассмотрение онституционного суда, или вернуть ли его на повторное рассмотрение Сейма", - сказал Анджей Дуда.
Дуда отметил, что в своем решении он учел, что поляки "очень обеспокоены этим законом".
Последним аргументом против закона было то, что Конституционный трибунал анализирует положения только с точки зрения их соответствия основополагающему акту, а не международным договорам. "Я не могу быть уверен, что Конституционный трибунал будет ссылаться на этот польско-американский договор. И этот момент чрезвычайно важен с моей точки зрения. Мы заключили договор и должны его соблюдать. Если мы не будем выполнять договоренности, никто не будет соблюдать их. Не говоря уже о том, что это был бы очередной спор, а споров у нас хватает", - резюмирует Дуда.
Напомним, 17 декабря польский Сейм в ускоренном режиме одобрил поправку к Закону о радиовещании (так называемый "lex TVN"), тем самым отвергнув вето Сената - верхней палаты парламента.
Законопроект появился летом этого года и сразу вызвал обвинения в адрес властей в попытках контролировать независимые медиа.
Изменения предполагали, что лицензию на вещание могут получить только телеканалы, чьи владельцы происходят из стран, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме членов ЕС, туда входят Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).
Польские власти объясняют эту инициативу опасностью приобретения медиа инвесторами из недемократических стран, как РФ или Китай, или государств арабского мира. В действительности следствием этого закона должно стать лишение лицензии группы каналов TVN, владельцем которых является американский концерн Discovery (это и дало неофициальное название инициативе как "lex TVN").
TVN - самый влиятельный телевещатель в Польше, неподконтрольный польским властям. Остальные вещатели были либо взяты под контроль власти, либо маргинализированы.
Этот законопроект вызвал острую реакцию Вашингтона и мог существенно ухудшить отношения Польши и США.
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