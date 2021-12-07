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Почему польские власти подозревают в новом наступлении на права женщин

09:02 07.12.2021 |

Мир

 Станіслав Желіховський / Європейська правда

На тлі падіння рейтингів польський уряд продовжує втілювати суперечливі законодавчі ініціативи.

2 грудня Сейм Республіки Польща у першому читанні ухвалив законопроєкт про Польський інститут сім'ї та демографії. Автори наголошують, що досягнення демографічних цілей можливе лише на основі надійних і всебічних наукових досліджень та багатопланової діяльності, що проводиться безперервно і послідовно.

З цією метою законопроєкт і пропонує створення нової державної установи.

Втім, ініціатива правлячої партії "Право і справедливість" виявилася дуже суперечливою. Опозиція побоюється, що інституція, якщо її буде створено, сприятиме, зокрема, подальшому обмеженню прав жінок, наголошуючи, що "проєкт спрямований на просування консервативної моделі світу".

Зазначене ще більше посилило політичне протистояння у Польщі. І, що головне, не лише між владою та опозицією, а й, можливо, всередині правлячої політсили.

Інститут католицької родини

"Це проєкт, якого очікують багато просімейних кіл, але я думаю, що це проєкт, який зрештою важливий для всієї країни", - так напередодні першого читання охарактеризував цю ініціативу депутат від "ПіС" Бартломей Врублевський.

За його словами, нова інституція має стати "вагомою базою для органічної просімейної політики".

Варто зазначити, що Врублевський, який є автором ідеї створення Інституту, відомий своїми ультраконсервативними поглядами та підтримує повну заборону абортів у Польщі. Він був одним із 41 депутатів від "ПіС", які проголосували за введення тюремного ув'язнення (навіть до довічного) для жінок, які переривали вагітність.

Отже, законопроєкт про Польський інститут сім'ї та демографії передбачає створення нової державної установи у формі юридичної особи. В її завдання входитиме, зокрема, проведення наукових досліджень з демографії і вироблення відповідних рекомендацій.

Але чому деякі фахівці та опозиціонери виступають проти цього законопроєкту?

Річ у тім, що окрім того, що це "задоволення" не з дешевих (річний бюджет Інституту становитиме 30 млн злотих), нормативний акт, у разі схвалення, надаватиме главі (президенту) новоствореного Інституту занадто широкі повноваження.

Так, глава Інституту призначатиметься Сеймом на сім років простою більшістю голосів і буде практично безвідкличний. Більш того, він зможе вимагати порушення сімейних справ і брати участь у них з правами, подібними до прокурора, матиме право подавати законодавчі ініціативи та ініціювати відповідні зміни до місцевого законодавства.

"Інститут буде схожий на Інститут національної пам'яті. Він не буде незалежною науково-дослідною одиницею. Його президента призначатиме Сейм. Президент матиме прокурорські повноваження", - пояснила для Rzeczpospolita почесна голова Комітету демографічних наук Польської академії наук професорка Ірена Котовська, додавши, що замість чесної дискусії щодо демографічних проблем існує загроза подальшої політизації та перетворення сім'ї у категорію політичної боротьби.

Заступник голови опозиційної політсили "Громадянська платформа" Томаш Семоняк зазначив, що "ПіС" створила десятки таких закладів, і "невідомо, чим вони займаються, окрім того, що витрачають багато грошей".

"Жоден їхній інструмент не приніс результату, тому вони створюють інститут. Вони створили десятки різних центрів, інститутів, фондів, які спалюють мільйони державних коштів і не мають результату", - заявив Семоняк в етері Radio ZET.

З ним погоджується інша опозиційна політикиня Моніка Роса, яка повідомила, що "це не проєкт, який має захищати польські сім'ї і говорити про польські родини".

"Це проєкт, який за 30 млн злотих має сприяти обраній заявниками консервативній католицькій моделі сім'ї та світу", - заявила Роса. Саме вона подала пропозицію про відхилення проєкту в першому читанні.

Також мають місце припущення, що "ПіС" одержима контролем над особистим життям поляків.

Так, в інтерв'ю Polityka сенатор від "ГП" Кшиштоф Брейза попереджає, що при зниженні підтримки влада лише радикалізуватиметься та намагатиметься "реалізовувати дедалі фанатичніші ідеї".

На переконання політика, створення Інституту сім'ї та демографії з широким спектром повноважень, що виходять далеко за межі демографічних досліджень, є ідеєю, яка лише здається менш небезпечною, аніж законодавство про аборти.

Брейза вважає, що зазначене є справжньою ціною подальшого існування Качинського при владі.

І заплатять за це польські жінки.

Втім, під час голосування у Сеймі була відсутня велика кількість опозиційних депутатів, багато з яких перебували на лікарняному (у зв'язку із COVID-19). Через це "ПіС" зумів захистити свій законопроєкт завдяки... одному голосу.

Пропозицію опозиції про відхилення парламентського законопроєкту про Польський інститут сім'ї та демографії підтримали 204 депутати, у тому числі 118 від клубу "Громадянська коаліція". Проти відхилення висловилися 205 депутатів.

Після цього проєкт було направлено для доопрацювання до Комітету з питань соціальної політики та сім'ї.

Цікаво, що опозиція через проблеми зі здоров'ям депутатів просила спікерку Сейму Ельжбету Вітек запровадити можливість дистанційного голосування. Однак Вітек, яка делегована на цю посаду від "ПіС", не погодилася на таку пропозицію.

Правий та ще правіший

Попри протягування законопроєкту про Інститут сім'ї та демографії у першому читанні, існує припущення, що влада насправді дала зелене світло на відхилення документа, обличчям якого є вищезгаданий депутат Бартломей Врублевський.

Невипадково 19 депутатів від правлячої політсили утрималися під час голосування. Серед них Марек Суський та Аніта Червінська - політики, близькі до Ярослава Качинського, яких часто називають виразниками волі партійного лідера. Ще 10 депутатів від "ПіС" взагалі не взяли участі у голосуванні.

Утім, через відсутність певної кількості голосів опозиційних політиків, законопроєкт несподівано отримав підтримку. Представники політсили Качинського пояснюють це тим, що через відсутність депутатів від опозиції радикали вирішили таким чином вибороти свої позиції.

Річ у тім, що в "ПіС" останнім часом спостерігається досить велика група, яка хоче залучити вкрай радикальний електорат.

У правлячій політсилі є побоювання, що якщо цьому не покласти край, "ПіС" може стати його заручником.

Саме тому результат голосування мав стати попередженням Врублевському, який, за словами деяких політиків від "ПіС", намагається створити свою радикальну фракцію.

Хай там як, Врублевський здивований тим фактом, що група членів "Об'єднаної правиці" утрималася від голосування за Польський інститут сім'ї та демографії.

"Я здивований, тому що досі питання сім'ї та демографії були пріоритетними в нашому таборі", - підкреслив Врублевський.

В інтерв'ю WP політик запевнив, що законопроєкт був особисто схвалений Качинським. А його фінансування було надано канцелярією прем'єр-міністра Польщі.

Якою є ситуація насправді, важко відповісти. Проте не виключено, що своїми діями "ПіС" на тлі падіння рейтингів прагне мобілізувати консервативний сегмент електорату.

Адже, згідно з опитуваннями, проведеними IBRiS, "Об'єднана правиця" може розраховувати на 32% голосів, що суттєво менше у порівнянні з вереснем, коли вона набирала 36,6%. А тому в словах Врублевського може бути частка істини.

* * * * *

Хай там як, законопроєкт про Інститут сім'ї та демографії буде переданий до парламентського комітету для доопрацювання. І вже на цій стадії він викликає більше питань, аніж відповідей.

Подальша доля цього документа може дати відповідь, яку стратегію обрала польська влада, зокрема, чи піде вона на нову радикалізацію суспільства.

Варто зазначити, що досі у ПіС уникали прийняття рішень, що викликали опір всередині суспільства. Невипадково найсуперечливіше рішення - заборона абортів за медичними показаннями - було прийнято через звернення до Конституційного суду.

Втім, на тлі посилення викликів польська влада може піти на радикальніші, аніж зазвичай, кроки.

У будь-якому випадку, все це додатково поглиблює і без того гостру політичну кризу у наших сусідів. І на фоні серйозних зовнішніх викликів це може зіграти з Варшавою злий жарт. А можливо, й з усім регіоном.

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка
 

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