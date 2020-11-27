Премьеры Польши и Венгрии пригрозили ЕС распадом из-за механизма верховенства права

Премьер Польши Матеуш Моравецкий и его венгерский коллега Виктор Орбан не снимут блокирование бюджета ЕС пока его принятие связано с утверждением механизма защиты верховенства права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

По словам Моравецкого, новый механизм является политически мотивированным и может привести к распаду ЕС.

"Это крайне опасно для сплоченности всей Европы, это плохое решение, которое угрожает распадом Европы, распадом Евросоюза в будущем" - подчеркнул он.

Орбан в свою очередь сообщил, что они подписали с Моравецким совместное заявление. "Мы объединим наши интересы и аргументы в этом обсуждении, и Венгрия не принимает никаких предложений, которые были бы неприемлемы для Польши. Мы будем биться вместе", - заявил Орбан.

Глава польского правительства вспомнил так называемый люксембургский кризис 60-х годов. По его словам, президент Франции Шарль де Голль несколько месяцев придерживался политики пустого кресла, поскольку боролся за собственное право вето. "Право вето - это закон, зашитый в договоры", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, это право заботиться об интересах каждого из государств-членов. "Сегодня атакуют Венгрию, Польшу, Словению, завтра это может быть Болгария, Испания, Италия, потому что кому - то что-то еще может не понравиться", - отметил он.

"Мы не колеблясь применяем вето не только на благо Венгрии и Польши, но и на благо всего Евросоюза", - подчеркнул премьер Польши.

Напомним, Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро из-за своего несогласия с предложенным механизмом верховенства права.

Европарламент призвал не идти ни на какие уступки и принять бюджет ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии.