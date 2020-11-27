Финансовые новости
- |
- 27.11.20
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Премьеры Польши и Венгрии пригрозили ЕС распадом из-за механизма верховенства права
08:58 27.11.2020 |
Премьер Польши Матеуш Моравецкий и его венгерский коллега Виктор Орбан не снимут блокирование бюджета ЕС пока его принятие связано с утверждением механизма защиты верховенства права.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
По словам Моравецкого, новый механизм является политически мотивированным и может привести к распаду ЕС.
"Это крайне опасно для сплоченности всей Европы, это плохое решение, которое угрожает распадом Европы, распадом Евросоюза в будущем" - подчеркнул он.
Орбан в свою очередь сообщил, что они подписали с Моравецким совместное заявление. "Мы объединим наши интересы и аргументы в этом обсуждении, и Венгрия не принимает никаких предложений, которые были бы неприемлемы для Польши. Мы будем биться вместе", - заявил Орбан.
Глава польского правительства вспомнил так называемый люксембургский кризис 60-х годов. По его словам, президент Франции Шарль де Голль несколько месяцев придерживался политики пустого кресла, поскольку боролся за собственное право вето. "Право вето - это закон, зашитый в договоры", - подчеркнул Моравецкий.
По его словам, это право заботиться об интересах каждого из государств-членов. "Сегодня атакуют Венгрию, Польшу, Словению, завтра это может быть Болгария, Испания, Италия, потому что кому - то что-то еще может не понравиться", - отметил он.
"Мы не колеблясь применяем вето не только на благо Венгрии и Польши, но и на благо всего Евросоюза", - подчеркнул премьер Польши.
Напомним, Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро из-за своего несогласия с предложенным механизмом верховенства права.
Европарламент призвал не идти ни на какие уступки и принять бюджет ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Судей посчитают по весне. Почему решение конституционного кризиса отложено в долгий ящик
|Один из пунктов Соглашения о сотрудничестве с МВФ - принятие изменений в Закон о банках. Дедлайн - конец ноября
|Алексей Гарань: С Маркаровой Зеленскому стоило подождать до инаугурации Байдена
|Откровения Хомчака: О чем говорил и что не сказал главнокомандующий ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции
|Европарламент осудил фактический запрет абортов в Польше
|Премьеры Польши и Венгрии пригрозили ЕС распадом из-за механизма верховенства права
|Большинство шведов сомневаются в национальной стратегии борьбы с коронавирусом
|Business Insider: Меркель не сможет убедить Байдена пощадить «Северный поток-2»
|Норвежская компания отказалась от сертификации «Северного потока-2» из-за санкций США
Это интересно
|Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
|SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов
|Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2
|Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии
|Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч
|Китайский зонд успешно отправился за пробами лунного грунта