Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РФ нарощує свій вплив, будуючи понад 10 ядерних енергоблоків за кордоном – FT
14:28 23.12.2024 |
Росія будує понад 10 ядерних енергоблоків за кордоном, щоб задовольнити зростальний попит на енергію, зумовлений штучним інтелектом і ринками, що розвиваються.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що Росія подвоює зусилля, щоб посилити глобальний вплив шляхом розширення ядерного флоту, будуючи станції у Бангладеш, Китаї, Єгипті, Індії, Ірані та Туреччині.
"Ми будуємо понад 10 різних блоків по всьому світу. Нам потрібно багато енергії. Ми не зможемо забезпечити її без використання ядерної енергії", - заявив представник Путіна Борис Тітов.
За його словами, РФ очікує значного попиту на ядерну енергію з боку країн, що розвиваються, які прагнуть отримати чистіші джерела енергії, а також з боку технологічних компаній, які використовують штучний інтелект у центрах оброблення даних.
Російський портфель закордонних ядерних проєктів, включно з будівництвом реакторів, постачанням палива й іншими послугами, охоплює 54 країни.
Росія також планує побудувати завод із малими модульними реакторами в Узбекистані, а з хунтою Буркіна-Фасо вона підписала угоду на 2023 рік.
Вашингтон і ЄС прагнуть знизити залежність від російського ядерного палива, але Угорщина й Словаччина виступають проти санкцій у цій сфері.
За винятком Угорщини, більшість східноєвропейських країн після початку повномасштабної війни в Україні підписали контракти на постачання палива, розробленого американською компанією Westinghouse.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
|МВФ прогнозує відчутне покращення ВВП України у 2026-2027 роках
|МВФ cхвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британська армія провела успішне випробування радіочастотної зброї
|Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з Росії в ЄС
|Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: IRIS-Т, Patriot, Gepard та Leopard
|Швейцарія долучилася до 15-го пакету санкцій ЄС проти РФ і до обмежень щодо Білорусі
|Зеленський і Стармер обговорили посилення співпраці у військовій сфері
|РФ нарощує свій вплив, будуючи понад 10 ядерних енергоблоків за кордоном – FT
|Трамп запевнив своїх прихильників, що у США буде «лише два гендери»
Бізнес
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»
|Майбутнє геймінгу: Sony та AMD об’єднуються для впровадження штучного інтелекту в ігри
|Користувачі в США можуть телефонувати до ChatGPT на 1-800-ChatGPT, щоб отримати відповіді без мережі
|Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту
|Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино
|У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через загрозу нацбезпеці