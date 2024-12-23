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Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з Росії в ЄС
15:44 23.12.2024 |
Intesa Sanpaolo, найбільший банк Італії, вже не прийматиме платежі в євро з усіх російських банків, крім власної "дочки" у Росії - Intesa. Про це повідомляють росЗМІ.
З 15 січня 2025 року Intesa Sanpaolo також змінить умови обслуговування кореспондентського рахунку свого дочірнього банку, після чого платежі в євро залишаться доступними тільки для комерційних цілей за рахунками в Intesa, в його "дочках" і банках, що розташовані на території Італії.
Рішення торкнеться насамперед російських корпоративних клієнтів, які використали Intesa для розрахунків у євро з контрагентами за межами Італії, кажуть російські юристи. За їхніми словами, це насамперед експортери та імпортери, компанії із секторів послуг та промислового виробництва.
Близько 15 російських банків мають коррахунки в російській Інтезі, і тепер їхні клієнти, які залежать від довгострокових контрактів із розрахунками в євро, можуть зіткнутися із труднощами. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу, який працює з Італією, якому доведеться шукати альтернативні маршрути платежів.
У грудні Інтеза підвищила комісію для юросіб та індивідуальних підприємців за валютний контроль за операціями, які здійснюються під час купівлі або продажу товарів без ввезення на територію РФ. За окремими операціями комісія зросла вдесятеро. У жовтні банк збільшив для корпоративних клієнтів плату за відкриття рахунку в євро вдесятеро.
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