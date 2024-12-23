Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп запевнив своїх прихильників, що у США буде «лише два гендери»

 

Новообраний американський президент Дональд Трамп заявив, що боротиметься з "гендерним божевіллям".

Про це Трамп заявив під час виступу на AmericaFest, передає "Європейська правда".

Під час свого виступу Трамп заявив, що буде боротися із "трансгендерним божевіллям" - це викликало шквал овацій серед глядачів.

"Одним розчерком моєї ручки у перший день ми зупинимо трансгендерне божевілля. І я підпишу наказ про припинення статевого каліцтва дітей, виключення трансгендерів із війська, шкіл. Ми триматимемо чоловіків за межами жіночого спорту. І це буде зроблено у перший день", - пообіцяв він.

Він наголосив, що уряд Сполучених Штатів офіційно "визнаватиме лише дві статі - чоловічу та жіночу".

Серед іншого, Трамп повторив свої давні передвиборчі обіцянки, зокрема боротися з нелегальною міграцією.

Зазначимо, видання The Independent у листопаді писало, що Трамп підпише указ, яким звільнить трансгендерних військовослужбовців з армії, в перший же день свого перебування на посаді.
Ключові теги: Трамп
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9910
  0,1149
 0,27
EUR
 1
 43,6454
  0,1340
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес