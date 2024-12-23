Британська армія провела успішне випробування радіочастотної зброї

Британські військові вперше успішно випробували радіочастотну зброю спрямованої енергії (RFDEW), яка здатна виявляти, відстежувати та вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі та на морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Міністерства оборони країни.

У Міноборони Британії заявили, що військові вперше успішно випробували зброю, яка може збити рій безпілотників за допомогою радіохвиль.

Як заявили у британському Міноборони - RFDEW може знищити цілий рій безпілотників за ціною, "меншою за вартість пачки пиріжків з м'ясом".

RFDEW може виявляти, відстежувати і знищувати цілий ряд загроз на суші, в повітрі і на морі.

Як поділилися британські військові, RFDEW здатна нейтралізувати цілі на відстані до 1 км з майже миттєвим ефектом і за оціночною вартістю 10 пенсів за постріл, забезпечуючи економічно ефективне доповнення до традиційних систем протиповітряної оборони, що базуються на ракетних базах.

Зазначається, що ця зброя відрізняється від зброї лазерного спрямування енергії, такої як DragonFire, тим, що для знищення ворожих загроз вона використовує радіочастоту, а не лазерний промінь світлової енергії.

RFDEW використовує високочастотні хвилі для виведення з ладу або пошкодження критично важливих електронних компонентів всередині таких пристроїв, як дрони, що призводить до їх знерухомлення або падіння з неба.

Марія Ігл, міністерка оборонних закупівель і промисловості, назвала успішні стрільби з RFDEW "ще одним кроком уперед у створенні потенційно переломної суверенної зброї для Великої Британії".

Зазначимо, на початку грудня британська армія успішно провела випробування нової лазерної зброї, здатної знищувати дрони.

Вона працює, спрямовуючи інтенсивний промінь інфрачервоного світла у вигляді енергії на ціль за допомогою передових датчиків і систем відстеження, які підтримують фіксацію і точність в режимі реального часу.

Як повідомлялося, влітку під час випробувань на космодромі SaxaVord Spaceport у Шотландії, який минулого року став першим у Британії ліцензованим майданчиком для вертикального запуску ракет, вибухнув ракетний двигун.

17 листопада писали, що пілоти Королівських військово-повітряних сил Британії і Королівського флоту отримають на озброєння нову передову крилату ракету після першого успішного випробування керованої ракети SPEAR.