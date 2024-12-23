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Зеленський і Стармер обговорили посилення співпраці у військовій сфері
14:50 23.12.2024 |
Президент Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо продовження співпраці між країнами, зокрема: підтримки українського виробництва зброї та підготовки українських військових.
Про це із посиланням на заяву українського президента повідомляє "Європейська правда".
Як розповів Зеленський - у понеділок, 23 листопада, він мав змістовну телефонну розмову із Стармером.
"Сьогодні обговорили продовження нашої співпраці. Серед головних тем - підтримка українського виробництва зброї, підготовка українських військових, санкції проти тіньового танкерного флоту Росії та саміт JEF в Естонії", - розповів він.
Глава держави акцентував, що Україна зацікавлена у розширенні співпраці з JEF (країнами Об'єднаного експедиційного корпусу) та повноправному членстві в організації.
"Також поспілкувалися про угоду про 100-річне партнерство між нашими державами, робота над підготовкою якої триває", - додав він.
Як повідомлялося, Велика Британія має намір продовжити операцію Interflex із підготовки українських військовослужбовців на своїй території і протягом усього 2025 року.
Під час нещодавнього візиту міністра оборони Британії Джона Гілі стало відомо про пакет військової допомоги Україні від Британії загальною вартістю у $286 млн.
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