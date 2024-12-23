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Швейцарія долучилася до 15-го пакету санкцій ЄС проти РФ і до обмежень щодо Білорусі
15:19 23.12.2024 |
Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до ухваленого 16 грудня Європейським Союзом 15-го пакету санкцій проти Росії, а також до заходів проти Білорусі.
Про це повідомили у швейцарському уряді, передає "Європейська правда".
Як йдеться у заяві, Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.
"Таким чином, Швейцарія приєднується до додаткових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Зміни набудуть чинності 24 грудня", - акцентували у заяві.
Відтак, як наголосили в Швейцарії, на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.
"Міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні", - додали у заяві.
16 грудня Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, ще 52 судна з російського "тіньового флоту" були покарані забороною на доступ до портів і певних послуг.
Також у грудні ЄС вперше ввів санкції через так звані гібридні російські атаки.
Пізніше німецьке видання Welt am Sonntag написало, що ЄС має намір ухвалити наступний пакет санкцій проти Росії 24 лютого - у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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