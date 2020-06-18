Финансовые новости
- |
- 18.06.20
- |
- 21:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США вышли из переговоров о «цифровом налоге»
18:50 18.06.2020 |
Министр финансов США Стивен Менушин (Steven Mnuchin) решил прекратить переговоры о налогах на цифровые услуги с представителями европейских стран после того, как эти переговоры зашли в тупик. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер (Robert Lighthizer), уточнив, что он по-прежнему является приверженцем идеи единых международных правил налогообложения, но переговоры с европейскими странами оказались неэффективными.
Переговоры между членами Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development или OECD) не прекращены, а приостановлены.
«Соединенные Штаты предложили сделать паузу в переговорах ОЭСР по международному налогообложению, в то время как правительства всего мира сосредоточены на реагировании на пандемию COVID-19 и безопасном открытии своих экономик», - приводит источник слова пресс-секретаря министерства.
По неофициальной информации, в Вашингтоне все еще полагают, что соглашение может быть заключено в этом году.
Основные разногласия сохраняются между США и такими странами, как Франция и Великобритания, которые планируют ввести налоги на цифровые услуги в качестве способа увеличения доходов за счет деятельности крупных технологических компаний, таких как Google и Facebook. В Вашингтоне рассматривают эти налоги как дискриминационные по отношению к американским фирмам.
Ранее в этом месяце в США взялись определить, являются ли налоги на цифровые услуги, уже принятые или планируемые к принятию в 10 странах, включая Австрию, Италию, Испанию и Великобританию, нечестной торговой практикой. Если американское правительство сочтет, что это так, оно может ввести новые тарифы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бензин против автогаза. Выйдет ли у Коломойского повернуть время вспять?
|«Слуги» вновь провалили голосование за программу правительства. Что делать Зеленскому со взбунтовавшейся Радой
|Сергей Фурса: Депутаты сделали шаг для разрушения сотрудничества с Международным Валютным Фондом
|Вредная нагрузка. Зачем президент поручил СБУ гоняться за фурами по дорогам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США вышли из переговоров о «цифровом налоге»
|Претендента на пост президента Беларуси Бабарико задержали
|Deutsche Bank оценил вероятность глобального кризиса из-за пандемии или войны
|Избраны новые непостоянные члены Совбеза ООН
|Трамп спрашивал, принадлежит ли Финляндия России. Что написал Болтон в скандальных мемуарах?
|Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон
Это интересно
|В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин
|Названы самые успешные мобильные игры. Лидирует PUBG
|Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии
|Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?
|Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11