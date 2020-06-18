США вышли из переговоров о «цифровом налоге»

Министр финансов США Стивен Менушин (Steven Mnuchin) решил прекратить переговоры о налогах на цифровые услуги с представителями европейских стран после того, как эти переговоры зашли в тупик. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер (Robert Lighthizer), уточнив, что он по-прежнему является приверженцем идеи единых международных правил налогообложения, но переговоры с европейскими странами оказались неэффективными.

Переговоры между членами Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development или OECD) не прекращены, а приостановлены.

«Соединенные Штаты предложили сделать паузу в переговорах ОЭСР по международному налогообложению, в то время как правительства всего мира сосредоточены на реагировании на пандемию COVID-19 и безопасном открытии своих экономик», - приводит источник слова пресс-секретаря министерства.

По неофициальной информации, в Вашингтоне все еще полагают, что соглашение может быть заключено в этом году.

Основные разногласия сохраняются между США и такими странами, как Франция и Великобритания, которые планируют ввести налоги на цифровые услуги в качестве способа увеличения доходов за счет деятельности крупных технологических компаний, таких как Google и Facebook. В Вашингтоне рассматривают эти налоги как дискриминационные по отношению к американским фирмам.

Ранее в этом месяце в США взялись определить, являются ли налоги на цифровые услуги, уже принятые или планируемые к принятию в 10 странах, включая Австрию, Италию, Испанию и Великобританию, нечестной торговой практикой. Если американское правительство сочтет, что это так, оно может ввести новые тарифы.