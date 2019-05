Впервые в истории США возобновляемые источники энергии выработали электричества больше угольных станций

Уголь начал использоваться для обогрева американских домов и фабрик в 1880-е годы. С тех пор прошло более ста лет, но и сейчас дешёвое топливо активно используется на станциях, предназначенных для выработки электроэнергии. Десятилетиями угольные станции преобладали на территории США, но постепенно они заменяются возобновляемыми источниками энергии, которые стремительно набирают обороты последние годы.

По данным Управления энергетической информации, в апреле возобновляемые источники энергии выработали электричества на 16 % больше угольных станций. Ожидается, что в мае возобновляемая энергетика страны вырастет ещё на 1,4 % по отношению к угольной.

Из-за того, что возобновляемые источники энергии используются сезонно, по итогам 2019 года угольные станции вновь выработают больше электричества. Несмотря на это, прослеживается определённая тенденция роста возобновляемой энергетики. Ожидается, что в следующем году объемы произведённого электричества будут примерно равны.

Представители некоммерческой организации Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) говорят о том, что несмотря на игнорирование ежемесячных отчётов в данном направлении со стороны приверженцев угольной энергетики, они являются важными и наглядно демонстрируют, что в секторе выработки электроэнергии уже произошёл фундаментальный сдвиг. Они отмечают, что возобновляемая энергия догоняет угольные станции, опережая темпы роста, прогнозируемые ранее.