«Парламент уходит от решения». Тереза Мэй обвинила депутатов в саботаже «брексита»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду вечером, выступая на Даунинг-стрит перед прессой, что не будет продлевать срок "брексита" дальше, чем до 30 июня. Она исключила проведение второго референдума и обвинила депутатов парламента в том, что они не хотят принять столь необходимое решение по "брекситу".

"Эта задержка вызывает у меня большое личное сожаление", - сказала Тереза Мэй, подтвердив, что 29 марта Великобритания не выйдет, как планировалось, из ЕС в соответствии с договором, который был согласован с Брюсселем.

"Я очень надеюсь, что законодатели найдут способ поддержать договор, который я заключила с ЕС. Договор, который отвечает итогам референдума и является наилучшим, о котором можно было договориться, - заверила она. - И я буду продолжать работать день и ночь, чтобы заручиться поддержкой этого договора".

"Но я не готова отложить "брексит" дальше, чем до 30 июня", - добавила премьер-министр.

Настало время для парламентариев принять решение, сказал Мэй, отметив, что до сих пор парламент был не способен это сделать.

"Пока парламент делал все возможное, чтобы уйти от принятия решения", - заявила Мэй, вновь возложив вину за создавшуюся ситуацию на Палату общин.

"И это все?"

Оппоненты Терезы Мэй встретили ее заявление с недоумением и возмущением.

"И это все? Премьер-министр заставила нас ждать, чтобы опять сказать все то же самое и обвинить в своем собственном провале всех, кроме самой себя? Возмутительно", - написал в "Твиттере" депутат-лейборист Билл Эстерсон.

Многие из критиков Мэй обратили внимание на то, что она в своей краткой речи обращалась напрямую к народу ("вам надоело слушать", "не думаю, что вы этого хотите") и обвиняла Палату общин.

"Единственно сколь-нибудь новое в этом объявлении - "трамповское" противопоставление: избранные политики против народа. Звучало так, будто она называет депутатов "врагами народа" (который проголосовал за выход)", - отметил в "Твиттере" редактор британского филиала Huffington Post Пол Вон.

Недовольны речью Мэй оказались и некоторые депутаты от ее собственной партии.

"Демократия оказывается в проигрыше, когда премьер сначала противопоставляет себя Палате общин, а затем обвиняет депутатов, которые просто делают свою работу. Это отвлекает от отсрочки выхода из ЕС, это все часть ее стратегии по затягиванию времени до последнего и исключению всех других вариантов. Это опасно", - написал в микроблоге депутат-тори Сэм Джайма.

Замглавы фракции жестких брекзитеров-тори, ERG, Марк Франсуа еще до выступления Мэй сказал Би-би-си, что "достаточное число" депутатов от Консервативной партии, по его оценке, все равно будет голосовать против проекта соглашения с ЕС - если это голосование вообще состоится.

Глава правительства Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен, как и многие противники выхода из Евросоюза, заявила, что к нынешней ситуации страну привела позиция Мэй в отношении формы "брексита".

"Единственное, чего не хватало в этой бессмысленной речи премьера - это признание той огромной доли ответственности за этот бардак, которая лежит на ней самой. Она могла сменить курс после первого поражения ее соглашения с ЕС. Но она по-прежнему пытается навязать нам выбор между плохим соглашением и отсутствием соглашения. Стыдно", - написала Стёрджен в своём микроблоге.

В среду Тереза Мэй провела серию встреч с лидерами оппозиции в парламенте, готовясь к очередным переговорам с лидерами ЕС, с которыми она намерена обсудить свою просьбу об отсрочке "брексита".

Условия отсрочки

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй направила президенту Евросовета Дональду Туску просьбу перенести "брексит" с 29 марта на 30 июня 2019 года.

"Как премьер-министр я не готова откладывать "брексит" дольше, чем до 30 июня", - сказала Мэй в среду утром, выступая в парламенте.

Брюссель ответил, что ЕС согласится отложить "брексит" на короткий срок только в том случае, если британский парламент одобрит на следующей неделе договор о выходе Британии из Евросоюза.

Президент Евросовета Дональд Туск заявил в среду, что кратковременная отсрочка, о которой попросила Тереза Мэй, возможна. Срок продления еще подлежит обсуждению, сообщил он журналистам в Брюсселе.

По словам Туска, 27 стран-членов ЕС могут согласиться на отсрочку, но это будет зависеть от итогов нового голосования в Палате общин по договору о выходе, достигнутому между Лондоном и Брюсселем.