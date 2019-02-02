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НАТО поддержала приостановку США действия ДРСМД
23:34 01.02.2019 |
Все страны НАТО полностью поддерживают приостановку Соединенными Штатами своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, основного политического органа НАТО, в который входят представители всех государств-членов альянса. Заявление было сделано в пятницу, 1 февраля, сразу после выступления госсекретаря США Майка Помпео, где он сообщил о приостановке его страной выполнения обязательств по ДРСМД со 2 февраля.
США пошли на такой шаг "в ответ на значительные риски для евро-атлантической безопасности, созданные скрытным тестированием, производством и развертыванием Россией системы крылатых ракет наземного базирования 9М729", говорится в документе. По информации США и НАТО, ракета 9М729 разработки НПО "Новатор" нарушает условия Договора о РСМД. Москва это отрицает.
"Единоличная ответственность" России
Государства-члены Североатлантического альянса сожалеют, что РФ отказалась предпринять какие-либо шаги по возвращению к выполнению договора. 2 февраля начинается шестимесячный срок, по истечении которого США прекратят быть участником ДРСМД. Если Москва за это время не уничтожит системы 9М729 так, чтобы это можно было проверить, то, согласно заявлению НАТО, "Россия будет нести единоличную ответственность за окончание договора".
ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Документ фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Подобные ракеты представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
4 декабря 2018 года США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней.
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