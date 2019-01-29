В Германии и еврозоне - резкое экономическое торможение

"Экономика Германии находится в состоянии спада". Эта фраза профессора Клеменса Фюста (Clemens Fuest) облетела 25 января все ведущие немецкие СМИ. Именно так президент мюнхенского Института экономических исследований ifo прокомментировал январский индекс деловых настроений, ежемесячно подсчитываемый его сотрудниками на основе опроса 9000 топ-менеджеров немецких предприятий.

Индекс ifo падает, прогнозы пересматриваются

Индекс ifo, считающийся наиболее точным барометром экономической конъюнктуры в ФРГ, снижается вот уже пять месяцев подряд и теперь, потеряв по сравнению с декабрем сразу 1,9 пункта, упал до 99,1 пункта. Это - худший показатель почти за три года, и он очень удивил многих экспертов: они ожидали куда более умеренного снижения.

"Деловой климат ухудшился во всех важных отраслях индустриального производства, кроме химической промышленности", - пояснил профессор Фюст. Правда, в интервью телеканалу n-tv он уточнил, что под "спадом" в данном случае подразумевает "резкое торможение", а не "рецессию", сокращение ВВП. Экономика Германии пока продолжает расти. Однако темпы роста на глазах замедляются.

Поэтому институт ifo, еще недавно предсказывавший на 2019 год увеличение экономики Германии на 1,9 процента, в декабре снизил свой прогноз до 1,1 процента. То же самое намерено сделать и правительство ФРГ. Согласно появившимся 25 января сообщениям, оно собирается в конце месяца объявить, что теперь ожидает роста ВВП в этом году всего лишь на 1,0 процент.

Для сравнения: по итогам 2018 года немецкая экономика, согласно предварительным оценкам Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), увеличилась на 1,5 процента, и это были самые медленные темпы роста за последние пять лет.

Немецкий бизнес беспокоят международные проблемы

Резкое снижение январского показателя индекса ifo связано, прежде всего, с тем, что немецкие бизнесмены стали значительно более пессимистично оценивать деловые перспективы на ближайшее будущее (шесть месяцев). Оценка текущего положения дел тоже ухудшилась, но далеко не столь сильно.

Клеменс Фюст и другие экономисты поясняют: деловые круги ФРГ обеспокоены обилием нарастающих на международной арене политико-экономических проблем, которые в той или иной степени могут отрицательно сказаться на сильно зависящей от экспорта немецкой экономике.

Речь идет, прежде всего, о все более реальной угрозе жесткого "Брекзита", который означал бы прекращение в одночасье режима свободной, беспошлинной торговли с таким важным внешнеэкономическим партнером, как Великобритания, о торговой войне между США и Китаем, наносящей ущерб сразу двум ключевым для Германии рынкам за пределами Евросоюза, и о замедлении темпов роста ВВП в КНР.

ЕЦБ откладывает конец политики сверхдешевых денег

Замедление темпов роста крупнейшей в Европе экономики Германии, естественно, не может не сказаться на всем Евросоюзе и тем более на еврозоне. 25 января Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал прогноз группы профессиональных аналитиков рынка, оценки которых он использует при формировании свой денежно-кредитной политики. Аналитики снизили ожидания роста ВВП в еврозоне на 2019 год с 1,8 процента до 1,5 процента.

Зная, естественно, об этом прогнозе, глава ЕЦБ Марио Драги накануне, 24 января, объявил на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне, что руководство банка скорректировало свою оценку, согласно которой шансы и риски для экономики еврозоны примерно равны. Теперь преобладают риски.

"Продолжающаяся неопределенность, особенно в связи с геополитическими факторами и исходящими от протекционизма угрозами, отрицательно сказывается на экономическом климате", - заявил Марио Драги и дал понять, что начало цикла повышения базовой ставки в еврозоне придется, скорее всего, перенести на 2020 год.

Именно с этим заявлением связан заметный рост немецкого DAX и других биржевых индексов стран еврозоны 24 и 25 января. Международные инвесторы, до сих пор ожидавшие, что ЕЦБ начнет ужесточать свою денежно-кредитную политику уже осенью 2019 года, охотно покупали европейский акции, исходя из того, что политика сверхдешевых денег в еврозоне продлится еще как минимум год.

Жителям Германии пока ухудшение ситуации не грозит

Это - хорошая новость для всех заемщиков, особенно для тех, кому нужна ипотека: кредиты в ФРГ и других странах валютного союза останутся беспрецедентно низкими (правда, и проценты по банковским вкладам, соответственно, тоже).

В целом же нынешнее резкое ухудшение макроэкономических индикаторов и прогнозов на жителях Германии пока вряд ли как-то скажется: если дело не дойдет до рецессии, вызванной обвалом экспорта, то ощутимых отрицательных последствий для их рабочих мест и кошельков, скорее всего, не будет.

Ведь внутренний рынок Германии пока продолжает достаточно стабильно развиваться, в стране - рекордная занятость, у государства по итогам прошлого года - небывалый профицит бюджета, а, значит, есть возможности для снижения налогов и других стимулирующих экономику мер. К тому же годовые темпы инфляции, согласно прогнозу все той же группы аналитиков при ЕЦБ, упадут с ожидавшихся ранее 1,7 процента до 1,5 процента.

В то же время существенное замедление экономического роста может привести в Германии к снижению спроса на энергию и энергоносители, а крупнейшим поставщиком газа, нефти и угля для ФРГ является Россия. Вообще, еврозона и в целом Евросоюз - это важнейший экспортный рынок для российского топливно-энергетического комплекса. Так что если слишком резкое торможение экономики вызовет рецессию в ЕС, то это может стать весьма болезненным ударом для РФ.