Финансовые новости
- |
- 19.12.18
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китайские кибершпионы три года перехватывали дипломатическую переписку стран ЕС
11:33 19.12.2018 |
Кибершпионы проникли в сеть дипломатических коммуникаций Евросоюза и в течение трех лет перехватывали тысячи телеграмм, касающихся различных вопросов, в том числе беспокойства о непредсказуемых действиях администрации президента США Дональда Трампа, попытках противостояния РФ и Китаю и рисках, связанных с возобновлением ядерной программы Ирана, сообщило издание The New York Times.
В распоряжении газеты оказались 1 100 конфиденциальных документов, включая меморандумы бесед с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и других стран, сообщения европейских дипломатов о действиях России, отчеты о частных переговорах с главой КНР Си Цзиньпинем и беседах с американскими чиновниками о встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Хельсинки в июле нынешнего года.
Судя по использованным техникам, ко взлому может быть причастно элитное хакерское подразделение Народно-освободительной армии Китая, считают эксперты ИБ-компании Area 1, обнаружившие утечку данных. По их словам, атакующие с помощью фишинга проникли в национальные системы Кипра и украли пароли, которые позволили им получить доступ ко всей базе данных ЕС. Далее они копировали телеграммы из защищенных сетей и размещали на созданном ими доступном сайте.
По данным издания, кроме систем ЕС, злоумышленники также скомпрометировали сети ООН, Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) и министерств финансов и иностранных дел в странах по всему миру. В общей сложности киберпреступники атаковали более сотни организаций и институтов, однако многие из них не подозревали о взломе вплоть до недавнего времени.
Агентство национальной безопасности все еще изучает «европейский архив». Специалисты неоднократно предупреждали ЕС об использовании устаревших систем и рисках хакерских атак со стороны Китая, Ирана и других стран. Однако в ответ на предупреждения чиновники обычно пожимали плечами, пишет издание.
Как подчеркнули европейские чиновники, конфиденциальные материалы и сообщения с грифом «секретно» и «совершенно секретно» обрабатываются иным способом, чем документы, которые удалось перехватить киберпреступникам. Они также отметили, что для конфиденциальной дипломатической корреспонденции разрабатывается сеть EC3IS, а для коммуникаций в столицах, таких как Москва и Пекин, для делегаций стран-членов ЕС предусмотрена другая сеть - Zeus.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ обнародовал полный пакет из 7 проектов постановлений будущей системы валютного регулирования
|Совет директоров МВФ утвердил новую программу SBA для Украины на $3,9 млрд - пресс-релиз Фонда
|Доллар на межбанке 18 декабря подешевел из-за католического Рождества
|Совет директоров ВБ решил представить Украине гарантии на $750 млн - Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китайские кибершпионы три года перехватывали дипломатическую переписку стран ЕС
|Financial Times назвала Джорджа Сороса человеком года
|Ряд стран НАТО выделяют дополнительные средства в трастовые фонды для Украины
|Как «закон о рабстве» всколыхнул венгерское общество
|Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов «Патриот»
|Президент Польши отменил ряд положений спорной судебной реформы
Это интересно
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей
|Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года
|Windows 10 регистрирует активность пользователя, даже если эта опция отключена
|Ford запатентовал ремни с подогревом
|Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн