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Китайская страховая компания Angbang продолжает сокращать пакет международных активов, вызвавших недовольство Пекина
15:28 21.11.2018 |
Китайская страховая компания Angbang продолжает избавляться от международных активов. Для продажи сети элитных отелей в США компания решила привлечь Bank of America. Выбор пал на эту организацию после многочисленных консультаций.
Американская "дочка" Angbang, Strategic Hotels & Resorts Inc., владеет отелями Westin St. Francis в Сан-Франциско, отелями Loews Santa Monica Beach, Fairmont в Чикаго и отелем Essex House в Нью-Йорке.
"Anbang рассматривает продажу своего портфеля недвижимости в США, после того как видит восстановление цен в местных имущественных активах", - цитирует Bloomberg комментарий компании, данный по телефону.
Anbang согласилась купить стратегические отели от Blackstone Group LP в 2016 г. примерно за $6,5 млрд. Премия нью-йоркской компании, буквально за три месяца до этого купившей данные активы, при сделке с китайцами составила примерно $450 млн. Правда в итоге покупка обошлась Anbang на $1 дешевле, так как из списка выбыл один из объектов: сотрудники агентства нацбезопасности США выступили против продажи одного из самых ценных активов пакета: Hotel del Coronado в Сан-Диего. Он находится слишком близко от базы ВМФ США.
Blackstone рассматривает покупку части пакета: еще в феврале 2018 г., по информации Bloomberg, компания обсуждала приобретение стратегически ценных отелей, в том числе и отель Waldorf Astoria.
Продажа активов объясняется тем, что Anbang намерена в рамках проводимой правительством реструктуризации избавиться от зарубежных активов на $10 млрд.
Правительство Китая за прошедший год усилило контроль над компаниями с высокой долей заемных средств от зарубежных инвесторов. Некоторые конгломераты, такие как HNA Group Co Ltd и Dalian Wanda Group Co Ltd, недавно продали иностранную недвижимость, чтобы расплатиться с долгами.
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