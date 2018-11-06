Moody's: темпы роста мировой экономики в 2018 году составят 3,3%, в 2019 году - 2,9%

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service на 2019 год сохраняет "стабильный" прогноз по кредитоспособности мирового суверенного сектора.

Как говорится в отчете Moody's, в этом прогнозе рост мировой экономики, который продолжается, хотя и замедляющимися темпами, уравновешен усиливающейся неопределенностью относительно экономической и финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.

Несмотря на то, что ряд рисков может негативно повлиять на кредитоспособность суверенных эмитентов в течение ближайших 12-18 месяцев, три четверти из 138 рейтингуемых Moody's стран имеют "стабильный" прогноз рейтингов, а 15 стран (включая Россию) - "позитивный". Рейтинги 19 суверенных эмитентов имеют "негативный" прогноз, при том что год назад негативный прогноз имели 22 государства.

"Наш стабильный прогноз по суверенным рейтингам на 2019 год отражает как продолжающийся рост мировой экономики, так и рост внутриполитических и геополитических рисков, - отметил управляющий директор международной группы оценки суверенных рисков Аластер Уилсон. - Несмотря на в целом стабильный прогноз, мы больше, чем в предыдущие годы, обращаем внимание на риск возникновения непредвиденных шоков, которые могут дестабилизировать экономическую и финансовую обстановку в течение ближайших 12-18 месяцев".

Основным фактором неопределенности и риска для Росси остаются масштабы дальнейших санкций США.

Агентство Moody's ожидает, что темпы роста мировой экономики в 2018 году достигнут своего максимального значения в 3,3%, а в 2019 году замедлятся до 2,9%.

По мнению агентства, в странах с развитой экономикой, входящих в G20, темпы подъема ВВП ослабеют с 2,3% в этом году до 1,9% в следующем. По этому сценарию будут развиваться события во всех ключевых экономиках, включая США и Германию. В странах с развивающейся экономикой, входящих в G20, наблюдается большее разнообразие, хотя средние темпы роста их ВВП в 2019 году замедлятся до 4,6% с 5% в 2018 году.

Замедление экономического роста означает, что закрывается окно возможностей, когда государства могли бы принять меры для решения накопившихся проблем, таких как высокий уровень государственного и частного долга, а также проблем, обусловленных долгосрочными тенденциями старения населения и неравенства доходов, отмечают аналитики Moody's.

Высокий уровень долга, замедление экономического роста и повышение процентных ставок делают суверенных заемщиков уязвимыми перед экономическими потрясениями, которые могу привести к увеличению долговой нагрузки и стоимости заимствований до неприемлемых уровней. Ряд развивающихся и пограничных рынков особо подвержены рискам, связанным с ужесточением условий финансирования на мировых рынках и усилением политики торгового протекционизма в США.

Кредитные условия для всех суверенных эмитентов в более долгосрочной перспективе будут зависеть от успехов в проведении реформ, направленных на решение указанных проблем.

Как и в предыдущие годы, непредвиденные внутриполитические и геополитические события представляют собой ключевой риск. В эту категорию входят и внешняя политика США, создающая все более значительную угрозу для глобальных экономических ожиданий и мирового экономического роста, и противостояние на Корейском полуострове, и региональный конфликт на Ближнем Востоке, и внутренние (на первый взгляд) события в отдельных странах, такие как Brexit и бюджетные проблемы в Италии.