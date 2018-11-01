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В 2018 году в США ожидается рекордное закрытие угольных электростанций
17:32 01.11.2018 |
Институт экономики энергетики и финансового анализа (Institute for Energy Economics and Financial Analysis - IEEFA) опубликовал небольшой доклад о состоянии угольной генерации в США. Название работы говорит само за себя: «Вероятно рекордное падение мощности угольной генерации в США в 2018 году. Энергетики ускоряют закрытие электростанций, поскольку они всё более неэкономичны».
IEEFA ожидает, что в 2018 году в Штатах будет выведено из эксплуатации 15,4 ГВт (гигаватт) мощностей угольной энергетики - 44 энергоблока на 22 электростанциях в четырнадцати штатах. Как показано на графике выше, в текущем году, вероятно, будет превышен прежний рекорд, зафиксированный в 2015 году - 14,7 ГВт закрытых угольных электростанций.
Как мы отмечали ранее, за 7 лет в США было закрыто 268 угольных электростанций.
В период 2018-2024 в США запланировано закрытие 36,7 ГВт угольных электростанций. И это только то, что уже объявлено. Вероятно, их будет больше.
Установленная мощность угольной энергетики в США на середину текущего года составляла 246 ГВт. Вывод из эксплуатации только указанных 36,7 ГВт, сократит эту мощность на 15%. Новые угольные электростанции в США не строятся. Отметим, в 2017 году потребление угля в электроэнергетике США достигло самого низкого уровня с 1982 года.
Основная причина: экономика. «Это возобновляемые источники энергии и газ, каждый из которых независимо подрывает экономику угольной генерации», - говорят авторы доклада. Природный газ и ВИЭ существенно дешевле в качестве технологий электроэнергетики.
Перспективы угольной энергетики в некоторых других странах не кажутся столь мрачными, как в США. Китай строит множество новых объектов, которые, впрочем, по-видимому, в значительной степени заменяют собой неэффективные старые электростанции. В таких странах, как Индонезия, Вьетнам или Филиппины разрабатываются большие проекты угольной генерации, но и там её экономические перспективы ставятся под сомнение.
На конференции ООН по климатическим изменениям в Бонне (Германия) более 25 стран и регионов договорились отказаться от использования угля на электростанциях.
При этом Испания уже объявила о закрытии всех угольных шахт, принадлежащих частным компаниям, до конца этого года.
Также в Великобритании начинают закрывать угольные электростанции. Согласно планам правительства, к 2025 году на территории страны не должно остаться электрогенерирующих предприятий, работающих на угле.
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