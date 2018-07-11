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АНАЛИТИКА

Стресс-тест для Румынии: какие последствия будет иметь отставка легендарного борца с коррупцией

09:41 11.07.2018 |

Мир

 

В понедельник, 9 июля президент Румынии Клаус Йоханнис освободил от должности руководительницу Национального антикоррупционного директората - легендарную Лауру Кодруцу Ковеши.

Отставки руководителя Директората требовало правительство страны, которое контролируется Социал-демократической партией (PSD) во главе с Ливиу Драгней. Увольнению Ковеши предшествовал месяц противостояния между президентом и правительством. Президент не спешил воплощать в жизнь решение о ее отставке, пока правительственная коалиция, в которую, кроме социал-демократов, входит Альянс либералов и демократов (ALDE), не получила решение Конституционного суда Румынии в поддержку требования об отставке и не пригрозила применить к президенту процедуру импичмента.

Спорное решение об увольнении, а также ряд законодательных инициатив по смягчению ответственности за коррупционную деятельность, которые проталкивает правящая коалиция, ставят под сомнение темпы и эффективность борьбы с коррупцией в Румынии в будущем.

Восхождение румынской легенды

Когда Лаура Ковеши возглавила Национальный антикоррупционный директорат в 2013 году, ситуация в сфере борьбы с коррупцией была далека от радужной. Румыния и Болгария были признаны наиболее коррумпированными государствами Европейского Союза.

За время пребывания в должности она инициировала тысячи дел против коррупционеров из числа румынской политической элиты, чтобы переломить ситуацию. При этом она атаковала представителей как оппозиционных, так и правящих политических партий, а в правление предыдущего президента Траяна Бэсеску даже инициировала дело против его родного брата Мирче.

В 2014 году за взяточничество также был осужден экс-премьер Румынии Адриан Нэстасе. За последние пять лет в Румынии более 60 высокопоставленных чиновников оказались в суде, среди которых также одиннадцать бывших и нынешних министров и более сорока депутатов и сенаторов. Такой подход получил поддержку у западных партнеров Румынии. В ЕС и США неоднократно одобрительно оценивали деятельность Антикоррупционного директората.

Борьба с коррупцией стала одним из элементов нового бренда Румынии - бренда, который позиционирует государство как "остров демократии и стабильности" в бурном море коррупции, популизма, нестабильности и авторитарных трендов, набирающих силу в соседних с Румынией государствах и в мире в целом. Лаура Ковеши стала олицетворением этой борьбы с коррупцией.

Значительную поддержку Антикоррупционный директорат имеет и у граждан Румынии. Румыны приветствовали громкие антикоррупционные дела, уровень доверия к антикоррупционным структурам за последние годы существенно вырос, а президент Клаус Йоханнис откровенно демонстрировал свою благосклонность к Ковеши.

Однако с приходом к власти в Румынии альянса PSD и ALDE в декабре 2016 года правительство все чаще стало ставить палки в колеса борцам с коррупцией.

Ковеши против Драгни

Выглядит так, что главным антагонистом Лауры Ковеши во властных структурах стал лидер PSD Ливиу Драгня. Он как лидер правящей политической силы очевидно стремился получить должность премьер-министра. Однако на пути этому стало то, что он был осужден за подтасовку результатов референдума, который проходил в Румынии 2012 году, так что из-за условного наказания Драгня был вынужден довольствоваться ролью закулисного кукловода правящей коалиции.

Зимой 2017 года правительственная коалиция выступила с инициативой массовой амнистии, которая позволила бы Драгне избавиться от судимости и занять желанный премьерский пост. Однако эта инициатива не нашла массовой поддержки, а в Румынии состоялись самые массовые со времени свержения Чаушеску протесты, которые по численности достигали 500 тыс. человек. Под давлением улицы правительство отказалось от планов амнистии, однако вместо этого правительственная коалиция в парламенте взялась за ослабление антикоррупционного законодательства.

Была инициирована законодательная реформа, цель которой - изменить систему назначения судей и прокуроров, усилить роль министра юстиции, изменить положение Уголовного кодекса Румынии, касающиеся коррупционных преступлений.

Параллельно с этим правительство периодически атаковало Антикоррупционный директорат, обвиняя Ковеши в политической предвзятости, злоупотреблении служебным положением, незаконном сотрудничестве со спецслужбами и инициировании дел не по критерию их важности, а по уровню медиа-резонанса, к которому они приводят.

В марте 2018 года правительство инициировало увольнение Ковеши - Министерство юстиции опубликовало отчет о работе Директората, в котором раскритиковало управленческий стиль его руководительницы, который, по мнению министра юстиции, ставил под сомнение авторитет и действенность института. Правда, тогда президент, опираясь на общественное мнение и массовые манифестации движения #Rezist в поддержку Ковеши, отклонил требования правительства.

Лишь после того, как в конце мая большинство судей Конституционного суда Румынии приняли решение, которое обязало президента страны уволить Ковеши, а в июне политики из числа правящей коалиции стали угрожать импичментом за невыполнение предписаний Конституционного суда, Клаус Йоханниса сдался и подписал указ об увольнении.

После отставки, в ходе своей прощальной пресс-конференции, Лаура Ковеши сказала, что этот эпизод не является поражением, коррупцию можно победить, и призвала румын не сдаваться. Не исключено, что освобождение станет для нее трамплином в "большую политику".

Коррупция победила?

Отставка Ковеши уже вызвала обеспокоенность у западных партнеров Румынии. С соответствующими заявлениями выступила Еврокомиссия и посольство США в Румынии. Решение об отставке также поставило много вопросов, ответы на которые станут своего рода стресс-тестом для Румынского государства и общества.

Во-первых, Лаура Ковеши, чье имя стало символом борьбы с коррупцией, очевидно затмевала возглавляемый ею институт. Теперь возникает вопрос, будет ли способен Национальный антикоррупционный директорат на эффективную работу, если его возглавит менее харизматичный руководитель?

К тому же теперь не до конца ясно, насколько независимой будет эта организация, ведь если ее руководителя можно уволить на основании представления министра юстиции, то с большой долей вероятности новый руководитель в своих решениях будет больше оглядываться на правительство и, возможно, даже закрывать глаза на коррупционные схемы, чтобы удержаться в кресле. А это существенно отбросит Румынию назад.

Во-вторых, решение об увольнении Ковеши существенно ослабило позиции президента Румынии Клауса Йоханниса. Если до сих пор он наслаждался народной поддержкой в ​​лучах антикоррупционной славы Ковеши, то теперь общественное мнение о нем может измениться. И хотя в нынешних условиях у президента не было другого выхода, кроме как выполнить предписание Конституционного суда, его выполнением он разочаровал своего избирателя.

Президентские выборы в Румынии состоятся уже в следующем году, и неизвестно, сможет ли Йоханнис компенсировать нынешние репутационные потери.

В-третьих, победа в противостоянии может разжечь аппетиты правящей коалиции. Уже после объявления решения об увольнении Лауры Ковеши Ливиу Драгня объявил, что правящая коалиция не отказывается от идеи об импичменте президента. Мол, и с решением об отставке руководительницы Антикоррупционного директората Глава государства слишком затянул, и других нарушений Конституции за ним можно найти немало.

Сейчас именно президент является сдерживающим фактором для коалиции PSD и ALDE, но его ослабление и угроза импичмента могут привести к потере властного баланса.

 Клаус Йоханнис и Лаура Ковеши

В-четвертых, непонятно, как отнесется к сложившейся ситуации активная часть гражданское общество Румынии. Если до сих пор оно поддерживало президента и Антикоррупционный директорат, то сейчас, когда эти институты потерпели поражение, общество может либо впасть в апатию и разочарование, либо, наоборот, пойти по пути эскалации в ответ на неоднозначные решения правительства и его запятнанного коррупцией фактического руководителя Ливиу Драгни, что делает ситуацию взрывоопасной.

Не будем забывать и о общеевропейском измерении. В следующем году Румыния председательствует в Совете ЕС.

Очевидно, в Бухаресте надеялись воспользоваться этим для продвижения ряда региональных инициатив, пользу от которых могли получить и соседние государства - скажем, Молдова и Украина. Однако в условиях политической нестабильности, властного дисбаланса и риска возврата клейма коррумпированного государства румынам будет сложно добиться своего эффективного председательства. Поэтому от того, как справится с нынешним стресс-тестом Румыния, многое зависит и для самого государства, и для региона.

Следовательно, остается надеяться, что Лаура Ковеши была права, когда говорила, что нынешний эпизод - не поражение, а лишь незначительное сюжетное отклонение от основного курса антикоррупционной истории региона, а впереди у этой истории хэппи-энд - победа в борьбе с коррупцией не только в Румынии, но и в "новой Европе" и соседних государствах.

Автор: Сергей Герамимчук, эксперт Совета внешней политики "Українська призма"
По материалам: Европейская правда
 

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