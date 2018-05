ZTE объявила о приостановке основных операций из-за американских санкций

Китайская ZTE Corp. сообщила о приостановке основных операций спустя менее чем месяц после введения властями США санкций в отношении компании.

Как сообщалось, в апреле США ввели семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний.

В сообщении ZTE, распространенном в среду, отмечается, что ее "основная операционная деятельность остановлена". Тем не менее, компания "сохраняет достаточный объем денежных средств и четко привержена выполнению коммерческих обязательств".

Масштаб приостановленных операций четко оценить сложно, пишет газета The Wall Street Journal. ZTE задействована в различных сферах бизнеса, включая выпуск потребительской электроники и телекоммуникационного оборудования, а также сегмент облачных технологий.

Ранее ZTE заявляла, что санкции американских властей не только поставят под серьезную угрозу выживание компании, но и нанесут ущерб интересам ее партнеров, включая крупное число американских фирм.

Минторг США объяснил введение санкций в отношении ZTE тем, что компания, которая в январе текущего года была оштрафована властями США на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этого дела.

В этом месяце ZTE направила официальное объяснение Минторгу США.

Представитель Минторга, ответственный за экспортный контроль, сообщил WSJ, что ведомство оценивает обращение ZTE и даст ему "быструю оценку".

Решение Минторга в отношении ZTE напрямую не связано с торговой политикой США, однако было принято в тот период, когда американские власти стремятся ограничить инвестиции КНР в сферу высоких технологий США наряду с планируемым введением высоких пошлин на китайский экспорт.

Для ZTE введенный запрет означает закрытие компании доступа к ключевым технологиям американских поставщиков, в том числе к продукции, используемой в выпускаемом ею оборудовании.

ZTE закупает, в частности, микросхемы для своих устройств у Qualcomm Inc. и Intel Corp., оптику у Acacia Communications Inc. и Lumentum Holdings Inc.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.