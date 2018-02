В США заблокирована очередная сделка с китайцами в полупроводниковой отрасли

Как подсказывает интернет-ресурс Electronics Weekly, Комиссия по иностранным инвестициям в США заблокировала очередную сделку с китайцами. В октябре прошлого года китайская инвестиционная компания Hubei Xinyan, которая имеет отношение к правительственным фондам страны для развития полупроводниковой отрасли Поднебесной, договорилась купить одного из ведущих американских производителей оборудования для заводского тестирования полупроводников. За сумму в $580 млн Hubei Xinyan должна была поглотить компанию Xcerra.

Но согласно распоряжению CFIUS (Committee for Foreign Investment in the US), сделка отменяется. В компании Xcerra выразили сожаление в связи с таким решением регулятора, но сообщили, что продолжают искать альтернативные варианты сотрудничества с Hubei Xinyan для работы на растущем рынке Китая. И ведь найдут! Было бы желание и достаточно финансов.

Компания Xcerra создана в 1976 году в Норвуде, штат Массачусетс. Она занимается проектированием различных тестовых систем для проверки полупроводниковой продукции на отсутствие заводского брака, включая проверку решений непосредственно на кремниевых пластинах. Поскольку в Китае сейчас строится примерно столько же новых заводов, как во всём мире вместе взятом, интерес китайцев к технологиям производства промышленного оборудования предельно высок. Но настолько же высоки опасения регулирующих органов США, которые справедливо боятся появления передовой полупроводниковой промышленности в Китае.

Интересно, что буквально месяц назад стало известно о разрешении CFIUS продать китайцам производителя промышленного оборудования для первичной обработки кремниевых пластин, компанию Akrion Systems. Правда, сумма сделки составляла мизерные для отрасли $15 млн, на что можно было закрыть глаза. Но в целом, как уверены аналитики, в ближайшие годы США будет максимально жёстко ограничивать продажу китайцам высокотехнологических компаний.