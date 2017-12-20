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Дионисий Галикарнасский
Какие страны поддерживают дипломатические связи с КНДР
10:56 20.12.2017 |
Северную Корею считают совершенно изолированной от окружающего мира страной, но на самом деле Пхеньян поддерживает дипломатические отношения более чем с 50 странами. Что это за страны, и насколько близки их связи с КНДР?
Каждый день мы убеждаемся, что Северная Корея - это страна-изгой, но за видимой изоляцией скрывается неожиданная на первый взгляд вещь - у КНДР удивительно разветвленная дипломатическая сеть.
С появления КНДР на карте мира в 1948 году страна установила формальные дипломатические отношения более чем со 160 другими странами мира, у нее 55 представительств - посольств и консульств - в 48 странах.
Стран, которые имеют свои диппредставительства в Северной Корее, несколько меньше, но тоже немало: 25, в их числе Великобритания, Германия и Швеция.
Китай и Россия, на момент основания КНДР ее коммунистические соседи, одними из первых установили связи с новым государством.
США убеждают мировые державы прекратить отношения с Пхеньяном: не так давно их представитель в ООН Никки Хейли призвала все страны разорвать любые связи с КНДР.
В числе тех, кто уже принял соответствующие меры - Испания, Кувейт, Перу, Мексика, Италия и Мьянма, также известная как Бирма: все они за последние месяцы выслали северокорейских послов.
Португалия, Италия, Сингапур, ОАЭ и Филиппины приостановили отношения или приняли другие меры.
Однако многие северокорейские представительства по всему миру, а также представительства других стран в КНДР остаются открытыми.
Некоторые страны даже пошли на углубление своих отношений с КНДР: Пхеньян начал совместные инфраструктурные проекты с рядом африканских стран, а с другими ведет переговоры в сферах энергетики и сельского хозяйства.
В то же время дипломатические связи с КНДР имеют глубокий изъян.
Только шесть из 35 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей самые экономически развитые страны мира, имеют представительства в Пхеньяне.
США так и не установили связи с Северной Кореей, также как Южная Корея, Япония и Франция.
Это значит, что США и некоторые из числа их ближайших союзников в Азии получают информацию из закрытого Пхеньяна через третьи страны.
Среди этих стран - Германия, Британия и Швеция - их представительства в Пхеньяне находятся в одном и том же здании, и пока что эти страны не отзывали своих послов из Северной Кореи и не закрывали посольства КНДР на своей территории.
Сеть представительств КНДР в Азии и Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, приносит стране доходы - как легальны так и нелегальные - и помогает обходить постоянно расширяющуюся сеть экономических санкций, которые вводят как отдельные страны так и ООН.
Представительства самодостаточны в финансовом плане, и многие считают, что они служат прикрытием для незаконной деятельности.
В странах, где они располагаются, часто жалуются, что здания посольств нелегально сдают в аренду местным компаниям.
Так, в Пакистане - стране, которая исторически сохраняет хорошие отношения с КНДР, - после ограбления резиденции северокорейского дипломата возникли подозрения, что он мог участвовать в нелегальной схеме по контрабанде алкоголя.
Спецслужбы с обеих сторон с подозрением относятся к "чужим" официальным лицам. За дипломатами тщательно следят, а их перемещение внутри страны ограничивают.
Северокорейские дипломаты в других странах также находятся под строгим надзором собственной контрразведки, так как власти боятся их побега.
Учитывая все это, поневоле задаешься вопросом: можно ли в такой ситуации вообще чего-нибудь добиться методами дипломатии?
Для некоторых коммунистических или социалистических стран - таких, как Куба, Венесуэла или Лаос, - близость с КНДР создает впечатление идеологического единства.
Но в наши дни такие братские связи поддерживаются скорее общим антиамериканизмом, нежели общей идеологией - тот же случай с Ираном и Сирией.
Куда бы их ни посылали, северокорейские дипломаты обязаны обеспечивать поддержку своему правительству и противодействовать "враждебным элементам".
Иногда это доходит до смешного: так, несколько лет назад делегация дипломатов из КНДР пришла в лондонский барбершоп, чтобы строго отчитать его персонал за рекламный постер заведения, в котором высмеивалась прическа северокорейского лидера.
Западные страны, сохраняющие посольства в Пхеньяне, - например, Германия, - считают, что лучше держать каналы связи открытыми, и что проблему Корейского полуострова нужно решать дипломатическим путем.
Посольства могут оказаться незаменимыми: например, доступ к американскому студенту Отто Вормбиру, который был арестован в КНДР в 2016 году и вскончался вскоре после возвращения домой, получили именно шведские дипломаты.
Как сказал один бывший британский дипломат в Пхеньяне, сохранять посольство в КНДР стоит не слишком больших денег и может служить глазами и ушами международного сообщества в потенциально нестабильной ситуации.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно заявил, что Вашингтон готов к переговорам с КНДР, если Пхеньян заслужит право сидеть за переговорным столом.
Но вне зависимости от того, насколько в администрации Трампа ценят дипломатические методы - будь то в отношениях со "странами-изгоями" или с другими - хрупкая дипломатической сеть КНДР сегодня остается исключительным явлением.
Исследование Института Лоуи показывает, что лишь у немногих стран дипломатические сети сокращаются. Только восемь из 43 членов ОЭСР и "Большой двадцатки" показывают уменьшение сети диппредставительств, несмотря на финансовые кризисы и меры по экономии бюджетных средств.
Двадцать стран, включая Венгрию, Турцию и Австралию, свои представительские сети расширили. Роль посольства как дипломатического фасада заключается в том, чтобы обеспечивать адаптацию и выживание. И это остается правдой, даже если речь идет о самых изолированных мировых режимах.
Пока между Пхеньяном и остальным миром сохраняются связи, насколько бы хрупкими они ни были, дипломатические варианты для Северной Кореи не исчерпаны.
Об авторах. Этот аналитический материал предоставлен Алексом Оливером, директором программы "Дипломатия и общественное мнение" в Институте Лоуи - базирующемся в Австралии исследовательском центре по вопросам международной политики, и Юэном Грэмом - директором программы "Международная безопасность" в этом же центре.
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